Leisnig: Hunderte Familien gegen Schließung der Kinderklinik

Region Döbeln

Zwei einschneidende Schreckerlebnisse prägen die Sichtweise der Familie Heiduck auf die Schließung der Kinderklinik in Leisnig. Das erste: In der Vorweihnachtszeit rüstet sich die Altenhofer Familie für einen Besuch bei der Oma des anderthalbjährigen Benjamin. Das Auto ist gepackt, da klemmt sich der kleine Junge die Hand in der zuschlagenden Autotür ein.

Sohn an der Hand verletzt

„Da war die Sorge groß, er könnte sich etwas gebrochen haben. Der Ausflug war erstmal passé, denn unser erster Weg war in die Kinderklinik in Leisnig“, erzählt die Mutter Steffi Heiduck. In wenigen Minuten ist das Kind in die Leisniger Klinik gebracht.

Der kleine Benjamin hatte sich an der Autotür die Hand eingeklemmt. Jetzt kann er mit seiner Mutter Steffi wieder lachen. Quelle: Steffi Robak

Ein Kinderarzt untersucht die Hand des Jungen. Es stellt sich heraus: Er hat Glück, die noch jungen Knochen überstehen das Einklemmen ohne schlimmen Schaden. „Wir waren natürlich heilfroh und haben es an dem Tag noch geschafft, meine Mutter zu besuchen“, schildert Steffi Heiduck.

Tochter mit Bauchschmerzen in die Klinik

Im Januar sieht die Welt ganz anders aus. Benjamins siebenjährige Schwester Mathilde klagt abends über starke Bauchschmerzen. Die Eltern entscheiden sich, das Kind schnellstmöglich einem Arzt vorzustellen. Da die Leisniger Kinderklinik seit Ende Dezember geschlossen ist, wird der Rettungswagen gerufen. Der Vater begleitet das Mädchen in die Kinderklinik Mittweida.

Es stellt sich nichts Bedrohliches heraus, sodass Mathilde wieder nach Hause entlassen werden könnte. Doch sie muss in der Nacht in der Klinik bleiben, wo sie wegen der Corona-Bestimmungen nicht mit dem Vater in einem Zimmer übernachten kann.

Keine Chance auf Heimfahrt

Ihren Mann und die Tochter nachts noch mit dem Auto nach Hause zu holen – das traut sich die Mutter nicht, denn sie müsste dann auch den kleinen Benjamin mitnehmen. Ein Taxi für die Heimfahrt ist zu so später Stunde in Mittweida auch nicht mehr zu bekommen.

„Wir haben in kürzester Zeit den unmittelbaren Vergleich, wie sich die Schließung der Kinderklinik auswirkt auf eine Familie, die im ländlichen Raum lebt“, schildert die 41jährige Mutter.

Petition an den Landtag

Über ihre Erlebnisse spricht sie mit anderen Eltern. Gemeinsam mit Anna und David Gühne, ebenfalls aus Altenhof, wenden sie sich zunächst mit einer Einzelpetition, später mit einer Sammelpetition, an den Petitionsausschuss des Sächsischen Landtags.

In kurzer Zeit kommen rund 600 Unterschriften zusammen. Unterstützung kommt von Kinderärzten und Apothekern, wo die Listen ausliegen. Gefordert wird der Erhalt der stationären kinder- und jugendmedizinischen Versorgung am Klinikum Leisnig.

Schließung rückgängig machen

In dem Petitionstext heißt es: „Unser Protest richtet sich gegen die Schließung der Kinderklinik in Leisnig, mit der sich die Austrocknung der medizinischen Versorgung in der ländlichen Region um Leisnig fortsetzt. Wir bitten Sie, sich dafür einzusetzen, die Schließung der Klinik rückgängig zu machen oder durch ein gleichwertiges klinisches Angebot zu ersetzen.“

Die Familien haben die Gesamtsituation im Blick: Innerhalb eines Jahres hat die Helios-Klinik drei Stationen geschlossen: erst die Geburtenklinik, dann die Gynäkologie und kurz darauf die Kinderklinik. „Alle drei Stationen hängen zusammen und sind aufeinander angewiesen“, heißt es in der Petition. „Immer wurde die Schließung auf angeblichen Personalmangel geschoben, doch die Gründe der Schließung scheinen wirtschaftlicher Natur zu sein.“

Eltern fühlen sich allein gelassen

Die Bevölkerung sei vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Deshalb habe keine Möglichkeit mehr bestanden, sich zu wehren. Jetzt müssten also Eltern mit ihren kranken oder verletzten Kindern weit fahren, damit dem Kind ärztliche Hilfe in einer Kinderklinik zuteil wird. Andere Kinderstationen gibt es außer im 25 Kilometer entfernten Mittweida nur noch in Riesa, das von Leisnig 40 Kilometer entfernt ist, sowie im 43 Kilometer entfernten Wurzen.

„Als die neue Dreier-Koalition im Freistaat Sachsen sich die Belebung des ländlichen Raumes auf die Fahnen geschrieben hatte, waren wir voller Hoffnung. Jetzt fühlen wir uns allein gelassen. Die Entwicklungen in der Region läuft der Belebung des ländlichen Raums zuwider. Die Attraktivität dieses schönen und an sich lebenswerten Landstriches um Leisnig leidet durch die aktuelle Entwicklung. Wer will schon in eine Region ziehen, in der die medizinische Versorgung der Kinder und auch der Geburten nicht mehr gewährleistet ist.“

Listen liegen bei Kinderärzten aus

Die Unterzeichner der Petition bitten darum, die genauen Gründe der Klinikschließungen zu erforschen und durch eine an den Versprechungen der sächsischen Regierung orientierte Politik eine Umkehr im Interesse der in der ländlichen Region lebenden Menschen zu erreichen. Die Petition schließt mit den Worten: „Mit meiner Unterschrift unterstütze ich die Petition für den Erhalt der stationären kinder- und jugendmedizinischen Versorgung am Klinikum Leisnig.“

Die Petition läuft weiter: Unterschriftenlisten liegen aus in der Kinderarztpraxis von Dr. Eckardt Ermann in Döbeln, Grimmaische Straße 21, bei Dr. Margit Richter am Döbelner Niedermarkt 30 sowie in der Löwen-Apotheke am Markt 3 in Leisnig.

Von Steffi Robak