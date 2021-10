Leisnig: Hunderte Namen auf Warte-Liste  fürs Schlaflabor 

Leisnig

Im Schlaflabor der Helios Klinik Leisnig werden ab Montag wieder Patienten angenommen. Dies war in den vergangenen Monaten nicht möglich, da die dortigen Betten für Corona-Patienten in Reserve gehalten wurden. Auf der Patientenwarteliste stehen jetzt rund 300 Namen. Die Liste wird jetzt nach und nach abgearbeitet.

„Im Klinikbetrieb gab es im alltäglichen Ablauf und bei manchen Leistungen coronabedingt starke Einschränkungen“, erklärt Klinikgeschäftsführer Julian Zimmer. „Wir haben Betten, Räume und Personal zur Behandlung von Corona-Patienten benötigt.“ Umso mehr freue er sich, dass das etablierte Sicherheitskonzept der Klinik eine Wiederaufnahme der Leistungen ermöglicht. Wie das zustande kommt, erklärt Klinik-Sprecher Stefan Möslein im Interview.

Herr Möslein, wie hat sich die Zahl der Patienten entwickelt, die mit einer Corona-Infektion eingeliefert wurden beziehungsweise werden?

Aktuell behandeln wir in der Helios Klinik Leisnig drei Covid-19-Patientinnen beziehungsweise Patienten auf Normalstation. Im Vergleich zum Herbst 2020 ist das Patientenaufkommen damit geringer. Die aktuelle Hospitalisierungsrate ist im Landkreis niedriger als im Vorjahr, was den positiven Effekt der Impfungen zeigt und auf ein milderes Infektionsgeschehen hoffen lässt.

Wenn weniger Betten benötigt werden und keine mehr vom Schlaflabor, heißt das, es gibt weniger Corona-Patienten?

Aufgrund der höheren Impfquote gehen wir davon aus, dass weniger Covid-19-Patientinnen und Patienten eine Behandlung im Krankenhaus benötigen als in der vorangegangenen dritten Welle.

Wie sieht das Konzept für die Belegung mit Corona-Patienten derzeit aus? Welche Abteilungen sind dafür vorgesehen und belegt?

Für die Versorgung von behandlungsbedürftigen Covid-19-Patientinnen und Patienten halten wir die Betten des Hauses B auf der Ebene 2 als Isolierstation vor, wo eine gesicherte Versorgung gemäß unseres Sicherheitskonzeptes stattfinden kann. Hier behandeln wir aktuell drei Covid-19-Patientinnen beziehungsweise Patienten. Das Schlaflabor befindet sich räumlich getrennt in Haus A, weshalb wir auf diesen Bereich nach jetzigem Stand nicht zurückgreifen müssen. Wir halten dabei an unserem etablierten Hygiene- und Sicherheitskonzept fest.

Was ist heute an dem Sicherheitskonzept anders als vor einem oder vor einem halben Jahr? - so dass die Betten vom Schlaflabor nicht mehr benötig werden?

In der dritten Welle mussten wir, wie alle anderen Kliniken auch, elektive Behandlungen, sofern medizinisch vertretbar, verschieben, um die personellen und räumlichen Ressourcen zur Versorgung der Covid-19-Patientinnen und Patienten aufbringen zu können. Da aktuell weniger Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung eine Behandlung im Krankenhaus benötigen, können wir den Normalbetrieb und damit auch das Schlaflabor aufrechterhalten. Unser Sicherheitskonzept hat sich während der Corona-Pandemie bewährt und findet nach wie vor routiniert Anwendung.

Es muss sich eine lange Warteliste von Schlaflaborpatienten entwickelt haben. Wohin wurden die Patienten in den vergangenen Monaten vermittelt?

Aktuell befinden sich rund 300 Patientinnen und Patienten auf der Warteliste für das Schlaflabor, da wir ein großes Einzugsgebiet haben. In den letzten Monaten konnten wir etwa ein Drittel der Patientinnen und Patienten in die umliegenden Großstädte, darunter Leipzig, Dresden und Chemnitz, vermitteln.

Wie lange muss ein Schlaflaborpatient derzeit auf einen Termin in Leisnig warten?

Aktuell vergeben wir Termine für das Frühjahr 2022. Jeweils fünf Patientinnen und Patienten können sich im Schlaflabor der einer Leisniger Helios-Klinik einer schlafmedizinischen Untersuchung unterziehen. Patienten mit Schlafstörungen, wie zum Beispiel Schnarchen und Atemaussetzern, der so genannten Schlafapnoe, können nun im Schlaflabor wieder über mehrere Tage und Nächte gründlich untersucht werden.

Von Steffi Robak