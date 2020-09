Leisnig: Hundertjähriger gewinnt Oldtimer-Rallye

Leisnig

Mit knapp über zehn Fahrzeugen hatte die diesjährige Oldtiterrallye mit dem Förderverein des Leisniger Lionsclubs ein relativ kleines Starterfeld. Der verregnete Sonnabend hatte wohl einige Fahrer für die Sonntagsausfahrt etwas zögern lassen.

Der Vorstand des Fördervereins, Ronald Thieme, sagt aber auch: „Es kann auch sein, dass Corona die Fahrer etwas verunsicherte.“

Unsicherheit wegen Corona

Unter anderem war der Termin vom Frühjahr auf den Herbst verschoben worden. Die 15. Oldtimerrallye führte vom Leisniger Markt über Klosterbuch, Westewitz, Technitz, Döbeln, Niederstriegis, Grunau, Böhrigen, Berbersdorf, Kaltofen, Hainichen, Mittweida, Lauhain, Beerwalde, Reinsdorf, Hartha, Nauhain, Wendishain und wieder nach Leisnig. Bester Fahrer war Gerold Richter mit einem hundert Jahre alten Fahrzeug der Marke Wanderer.

Insgesamt 100 Kilometer

An drei Stationen waren diverse Aufgaben zu erledigen. Dabei ging es vor allem um die Geschicklichkeit der Fahrer. Darüber hinaus gab es einige Durchfahrtskontrollen an der insgesamt 100 Kilometer langen Strecke.

„Zwei Ausfälle waren zu beklagen“, so Thieme. Ein Trabantfahrer musste wegen eines Kolbenfressers die Rallye abbrechen. Ein Framofahrer brach die Rallye ebenfalls unterwegs ab. Er meldete sich auch nicht am Ziel zurück. Der Termin für die nächste Rallye steht schon fest. Start ist im kommenden Jahr wieder im Frühjahr, und zwar am 30. Mai. Dann wünschen sich die Organisatoren auch wieder mehr Teilnehmer. Früher waren in Leisnig in Spitzenzeiten bis zu 70 Wagen ins Rennen gegangen. Eine wieder steigende Teilnehmerzahl wünscht sich der Veranstalter schon für das Frühjahr 2021.

Von Steffi Robak