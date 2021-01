Leisnig: Immer mehr Ämtergänge online plus Bürgermelder per Mail

Leisnig

Mit der neuen Internetseite von Leisnig ändert sich einiges für die Bürger. So gibt es zum Beispiel dort jetzt den so genannten Bürgermelder. Was es damit auf sich hat, erläutert Michel Krause.

Er ist bei der Stadtverwaltung Leisnig für alle Angelegenheiten in Verbindung mit Informationstechnik zuständig. Beim Bau beziehungsweise der Gestaltung der neuen Seite hatte er die Fäden mit in den Händen.

„Der Bürgermelder wird die Kommunikation der Leisniger mit der Stadtverwaltung erhöhen“, ist er überzeugt. Fällt jemandem in der Stadt etwas auf, sei es bezüglich illegaler Müllablagerungen oder andere Dinge, mit denen sich die Bürger auch schon in der Vergangenheit an die Stadtverwaltung gewendet haben, dann geht das jetzt per Bürgermelder direkt online. Die Mailadresse des Beschwerdeführers muss dafür mit angegeben werden. Es sind dann also auch Rückfragen an den Bürger möglich.

Was ebenfalls neu ist auf der Stadtseite: Über das Portal Amt 24 können Anträge auch online gestellt werden. „Zu sechs verschiedenen Amtsangelegenheiten ist das bereits jetzt schon möglich“, so Michel Krause.

Dazu gehören unter anderem Anträge bezüglich der Hundesteuer. „Das waren auch die ersten Anträge, die online über die neue Seite beziehungsweise dieses Portal gestellt wurden. Zudem können auch schon Gewerbean,-ab- und Ummeldungen über das Amt 24 online erfolgen.

Auch im Bereich Standesamt beziehungsweise Personenstandswesen sind die ersten Formulare schon online abgelegt. Geburtsurkunden, Eheurkunden, Anträge zur Schließung von Lebenspartnerschaften und die Beantragung von Sterbeurkunden können ebenfalls jetzt schon online erfolgen.

Die neue Seite weist alle Werkzeuge auf, die die alte ebenfalls schon hatte, zum Beispiel einen Kalender. Dort ist derzeit noch wenig eingepflegt – weil es auch keine Veranstaltungen anzukündigen gibt. In Zukunft sollen dort zum Beispiel direkt die Termine für die öffentlichen Sitzungen vom Stadtrat eingetragen werden. Mit einem Klick geht es dann auch direkt zur dazugehörigen Tagesordnung.

Was sofort auffällt an der neuen Seite, das sind die großen Fotos mit den Stadtansichten – sie machen die Seite sehr lebendig. „wir haben einen Kreis an Fotografen, die privat gerne in der Umgebung der Stadt unterwegs sind und die Fotos zur Verfügung stellen“, sagt Krause. Dazu gehören unter anderem Enrico Tappert, Mario Liesegang sowie Ina Jakob. Krause geht davon aus, dass nach und nach, zum Beispiel jahreszeitgemäß, die Bebilderung der Webseite angepasst werden kann und so auch der eine und ander neue Hingucker zu bestaunen sein wird.

Die Site bietet einen News-Ticker, eine direkte Verbindung zur App „Mein Leisnig“ und auch den direkten Klick zu den Inhalten aus dem weiterhin in gedruckter Form veröffentlichten Amtsblatt.

„Im Zuge der neu gestalteten Webseite haben wir auch die Seiten unserer Schulen neu aufgebaut, so Krause weiter. Nach und nach würden die Inhalte der Seite aktualisiert, so dass sich in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder etwas Neues ergibt.

Die neue Internetseite der Stadtverwaltung Leisnig entstand im Auftrag des Fördervereins Regionale Entwicklung, und zwar als ein Ausbildungsprojekt.

Von Steffi Robak