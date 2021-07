Leisnig: Impftermin an Sporthalle Clennen fällt aus

Leisnig

Den für Donnerstag, 5. August, in Clennen geplanten Impftermin wird es nicht geben. Dies wird aus der Stadtverwaltung von Leisnig mitgeteilt. Ursprünglich war vorgesehen, dass sich an dem Tag noch einmal Impfinteressenten hätten einfinden können.

„Letztlich gab es dafür zunächst nur 16 Anmeldungen, und es kamen dann auch nur 30 weitere dazu“, informiert Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Für so wenige Anmeldungen lohne es sich nicht, einen extra Termin vorzuhalten. Dennoch sei organisiert, dass die Impfinteressenten ihre gewünschte Spritze bekommen. „Sie können dafür am 24. Juli mit zum Impftermin in Leisnig kommen.

9.30 Uhr bis 15 Uhr wird an der Karl-Zimmermann-Sporthalle geimpft“, so Goth. Der Impfbus vom Deutschen Roten Kreuz kommt. Dort können sich Interessenten ohne vorherige Terminvereinbarung impfen lassen. Für die Zweitimpfung muss derjenige ins Impfzentrum.

Kinder ab 14 Jahren können das Angebot im Beisein der Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten wahrnehmen. Mitzubringen sind Personalausweis, Versichertenkarte, der Impfpass, der ausgefüllte Aufklärungsbogen sowie der ausgefüllte Anamnesebogen. Vordrucke gibt es im Foyer des Rathauses.

Von Steffi Robak