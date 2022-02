Leisnig: In Trauer um Schäferhündin Shara taucht Astor auf

Leisnig

Ein trauriges Menschen-Schicksal zieht ein trauriges Tierschicksal nach sich. Manchmal finden sich Menschen, die Licht in ein solches Tierschicksal bringen. Die Familie Müller aus der Gemeinde Großweitzschen tat das zum wiederholten Mal. Seit dieser Woche wohnt der Altdeutsche Schäferhund Astor bei ihnen.

Vor einer Woche noch Shara

Dabei lebte bis vor einer Woche bei dem Ehepaar Christl und Wolfgang Müller noch Schäferhündin Shara. Zuvor gehörte diese dem libanesischen Imbissbetreiber und Autohändler, der am 1. November 2011 in seiner Döbenler Pizzeria erschossenen wurde. Seine damals anderthalbjährige Hündin kam ins Leisniger Tierheim, später zur Familie Müller. Da hatte sie schon einen Beckenbruch hinter sich und ungeheure Angst vor Wasser.

Das Tier litt nur noch

„Es war anfangs schwierig“, erinnert sich Wolfgang Müller. Es war nicht bekannt, auf welche Kommandos oder Sprache der Hund hört. Alles brachten sie ihrer Shara neu bei. Nun musste das Paar den Hund gehen lassen: Nach einer wiederkehrenden Krebserkrankung litt das Tier nur noch. Der Tierarzt erlöste die Hündin. Das letzte Foto auf Müllers Smartphone zeigt Shara beim Tierarzt, mit einer rosa Decke zugedeckt.

Letztes Foto der elfjährigen Hündin Shara. Da hatte sie die erlösende Injektion vom Tierarzt schon bekommen. Quelle: privat

Als Wolfgang Müller den Verlust im Leisniger Tierheim mitteilte, keimte dort eine Idee auf. Zu dem Zeitpunkt war der elfjährige Astor schon dort zu Gast. „Der Gedanke lag nahe, die Müllers als neues Zuhause für Astor zu gewinnen“, sagt Rosi Pfumpfel vom Verein Tiernothilfe.

Bedenken wegen Alter des Hundes

Müller räumt ein: „Wir hatten Bedenken, weil der Hund eben auch schon elf Jahre alt ist, so wie unsere gerade verstorbene Shara...“ Doch nach dem ersten Testspaziergang am Ufer der Mulde war klar: Man versteht sich. Astor macht einen jugendlichen Eindruck, ist gesund und sehr gehorsam. Er lebte bei einem Paar in der Nähe von Borna, bis die Frau verstarb. Dann änderten sich die Eigentumsverhältnisse des Hauses. Der Hund durfte nicht bleiben. „Für Astor war das extrem hart, eine zeitlang hat er bei uns nur gebellt“, sagt Rosi Pfumpfel. Als ihn die Müllers abholten, war das ein Glückstag für den Hund.

Ein Tag der Freude für den elfjährigen Astor. Er wird aus dem Tierheim abgeholt. Quelle: Simone Landgraf

Tag der Freude: Astor wird abgeholt

Es ist ein Tag der Freude für alle, als der Hund aus dem Tierheim am Eichberg abgeholt wird. In seinem neuen Zuhause ist Astor total ruhig und sehr gehorsam. Wenn er von einem Menschen angesprochen wird, den er akzeptiert, schaut er ihn sehr aufmerksam an. „Das ist doch alles ein großes Wunder“, sagt Rosi Pfumpfel.

Und auch die beiden 80-Jährigen sind mit ihrem neuen Bewohner glücklich – wenngleich sie noch von „ihr“ sprechen, wenn sie von Astor reden. Und manchmal rufen sie ihn versehentlich noch mit dem Namen Shara. „Dabei erinnert uns Astor sehr an unseren früheren Hund Hasso, den wir vor Shara hatten“, sagt Christel Müller. „Wahrscheinlich waren wir deshalb gleich so von ihm begeistert.“ In jedem Zimmer gibt es für Astor eine Decke und eine Schüssel Wasser.

Von Steffi Robak