Leisnig

Ein Stück Industriegeschichte von Leisnig macht Platz für Neues: Vom Gelände der alten Stuhlfabrik an der Johannes-R.-Becher-Straße verschwand in den vergangenen Tagen der Rest des letzten Gebäudes. Dabei sollte es ursprünglich noch eine Zukunft bekommen.

Ursprünglich Erhalt geplant

Für das letzte Stück noch erhaltener Architektur der Fabrik hatte der Eigentümer Sven Weißflog eigentlich andere Pläne. Das Gebäude sollte saniert und ausgebaut werden, für ein Loft. „In Döbeln habe ich das mit der Möbelfabrik so gemacht. Es ist sehr reizvoll, alte Industriearchitektur wieder nutzbar zu machen“, sagt Weißflog. Es tue ihm leid um das Gebäude. Dabei habe es sogar schon einen Interessenten dafür gegeben.

Loft-Idee geplatzt

Ein Arzt hatte Interesse bekundet, die zum Loft umgebaute Stuhlfabrik zu nutzen. Doch dann habe sich privat bei ihm etwas geändert, er musste sich neu orientieren. Dann geriet dieses Projekt für ihn in den Hintergrund. „Jemand anderen konnte ich für das Vorhaben nicht begeistern. Und einfach zu sanieren, ohne sichere Nachnutzung, das war mir zu riskant“, sagt Weißflog.

So blieb nur noch der Abriss – und das, obwohl der Eigentümer zwischendurch noch einmal Geld in das Gebäude gesteckt hatte. Das Dach musste gesichert werden. Mehrere Jahre lang habe es wegen des Daches viel Ärger gegeben. Eine finanziell aufwendige Reparatur war nötig. „Letztlich war das noch einmal eine Ausgabe für das Gebäude, die dann doch nichts gebracht hat.“

Gekauft Mitte der 1990er

Gekauft hatte Weißflog die alte Stuhlfabrik an der Johannes-R.-Becher-Straße 1 von Leisnig Mitte der 1990er Jahre, aus der Insolvenz heraus. Damals war das gesamte Gelände noch überbaut. Auf der zuletzt freien Fläche standen große Hallen. Diese ließ er abreißen, um das Gelände danach zu gestalten. Für einen Teil der anderen Gebäude, entlang der Georg-Friedrich-Händel-Straße, gelang nach der Sanierung eine Nachnutzung. In den Jahren zwischen 2004 bis 2010 wurde die erhalten gebliebene Gebäudesubstanz saniert. Das Haus an der Ecke beider Straßen, ebenfalls ein markanter Klinkerbau, ist auch genutzt. Dort ist eine Tierarztpraxis untergebracht. Das Haus gehörte ebenfalls einmal zur Stuhlfabrik.

Chance für Erinnerungsrest

Für den zuletzt noch unsanierten Riegel an der Johannes-R.-Becher- Straße hätte sic h Weißflog auch eine Nutzung gewünscht und musste zuletzt einsehen, dass dies nicht funktioniert. Allerdings hatte er den Gedanken, einen Teil des Erdgeschosses zu erhalten, und zwar den vom Giebel, der zur Straße hin weist. So bleibe noch ein Rest, der die Erinnerung an das Gebäude an dieser Stelle aufrecht erhält.

Ein Stück Erinnerungskultur

Außerdem würde sich Weißflog freuen, wenn jemand zu der Stuhlfabrik noch etwas berichten könnte. „Am besten ist natürlich, es könnte jemand darüber etwas aufschreiben, vielleicht jemand, der dort früher gearbeitet hat“, sagt Sven Weißflog. „Wenn die alten Gebäude weg sind und auch die Menschen, die damit persönliche Erinnerungen verbinden, weiß bald keiner mehr, welche Rolle diese Fabriken früher in der Stadt gespielt haben.“

Wer zur Stuhlfabrik etwas zu berichten weiß, wendet sich an Sven Weißflog direkt unter der Email-Adresse sw@ideenundmehr.de

Von Steffi Robak