Leisnig: Irre Umleitung für Straßenbau

Leisnig

Ein lang gehegter Wunsch der Leisniger in Sachen Straßenbau geht in Erfüllung: Das Stück Straße von der Mulde aus in Richtung Naundorf bekommt endlich eine neue Straßendecke. Es zahlt: Der Freistaat, denn diese über Land in Richtung Döbeln führende Überland-Straße befindet sich in Trägerschaft des Freistaates.

Erhebliche Umwege

Die Zeit der Bauarbeiten ist für die Autofahrer mit erheblichen Umwegen verbunden. Die offizielle Umleitung von Döbeln nach Leisnig führt nämlich über Hartha. Die Baumaßnahme stellt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Aussicht. Am Mittwoch, 20. Oktober, ist Baustart. Für die Zeit vom bis voraussichtlich 29. Oktober ist im Leisniger Ortsteil Fischendorf mit den Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung der S 34 beziehungsweise Döbelner Straße zu rechnen.

Neue Asphaltschicht

Der zu erneuernde Bereich erstreckt sich vom Ortseingang Fischendorf aus Richtung Naundorf kommend bis zur Kreuzung der S 34/Waldstraße. Im Rahmen der Baumaßnahme werden Fahrbahnschäden durch eine Erneuerung der Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht beseitigt, heißt es in der Ankündigung aus dem Amt weiter.

Vollsperrung nötig

Die vorhandenen Randbereiche würden im Zuge dessen angepasst. Damit zügig dort gearbeitet werden kann, muss die Straße in dem Bereich voll gesperrt werden.

Freistaat weist offizielle Umleitung aus

Die Umleitungsstrecke dafür ist eingerichtet. Es ist die offizielle Variante, welche das Landesamt für Straßenbau und Verkehr zu der eigenen Baumaßnahme angibt. Sie führt über weite Strecken über Straßen, die sich ebenfalls in der Baulastträgerschaft des Freistaates befinden.

Ortskundige finden logische Wege

Damit ist dann der Freistaat auch aus der Verantwortung, falls findige und ortskundige Fahrzeugführer statt dieser offiziell ausgewiesenen Umleitungsstrecke eine logischere Variante suchen, die dann aber eben über kommunale Straßen führt. Werden diese Straßen dann kaputt gefahren, liegt es nicht am Freistaat als Träger der Baumaßnahme, sondern an den Autofahrern.

Umweg übers Land

Wer also von Leisnig nach Döbeln will, soll laut ausgewiesener Umleitung die S 36 Richtung Hartha befahren, dann die B 175 nahe Schweta, die B 169 bei Döbeln und die S 34 durch Zschepplitz. Dies gilt auch in der Gegenrichtung.

Kosten fließen aus Steuermitteln

Die Kosten für die Maßnahme betragen rund 130 000 Euro. Sie werden vom Freistaat Sachsen mit Steuermitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes finanziert.

Von Steffi Robak