Leisnig: Jeder zweite beatmete Covid-Patient stirbt

Leisnig

Dem Tod geht oft ein langes Leiden voraus Die Zeit der Erholung währte nur kurz. Und mit ihr schwand auch in der Helios Klinik Leisnig die Hoffnung auf ein absehbares Ende der Corona-Pandemie. Dabei hätten Experten längst gewusst, dass das Absinken der Fallzahlen im Sommer nur ein trügerisches Bild vermittelte. Das meint Dr. Jan-Jakob Meyer, Chefarzt für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin an der Helios-Klinik Leisnig. Der Mediziner schildert seine Sicht auf die aktuelle Lage.

Jan-Jakob Meyer, ist Chefarzt für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin an der Helios-Klinik Leisnig. Quelle: Quelle: Helios Leisnig

Alltag am Leistungslimit

Mehr denn je kämpfen Ärzte und Pflegepersonal aktuell wieder um das Leben an mit Covid-19 infizierten Patienten, das eigene Leistungslimit dabei stets vor Augen. Einen normalen Klinikalltag gibt es im Krankenhaus in Leisnig zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht.

Normal gibt es in einem Krankenhaus eigentlich nie, jeder Tag hat seine eigenen Gesetze, die Betreuung der Patienten kennt keine Routine. Doch so, wie sich die Arbeit der Ärzte und des Pflegepersonals im Augenblick darstellt, kannten es selbst die erfahrensten Mitarbeitenden des Hauses nicht.

Immer wieder schwere Verläufe

Seit mehreren Wochen schon fährt die Klinik hart an der Grenze des Machbaren. Grund dafür ist einzig die Versorgung von Patienten, die eine Corona-Infektion mit schwerem Verlauf aufweisen. Deren Zahl, sagt Dr. Jan-Jakob Meyer, reiße einfach nicht ab. Im Regelfall weise die Helios Klinik Leisnig auf seiner Intensivstation zwölf Betten vor. Patienten die einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hatten, die an Herzschwäche leiden, aber auch Patienten nach großen Operationen oder schweren Verletzungen, werden hier üblicherweise aufgenommen.

Körperlich am Ende

Im Augenblick ist das aber nur noch bedingt möglich. Vielmehr muss die Klinik nun einen Großteil ihrer ITS-Betten für die Covid-Patienten bereitstellen. „Sie zu betreuen, ist enorm zeit- und personalintensiv. Zudem ist es kräfteraubend. Ärzte, Gesundheits- und Krankenpfleger:innen, die auf einer solchen Station arbeiten, tragen spezielle Schutzkleidung, die den Bewegungsradius erheblich einschränkt und wenig atmungsaktiv ist. Wer hier seine Schicht absolviert, ist zum Feierabend körperlich am Ende”, verdeutlicht Dr. Meyer die Dramatik.

Beatmung in Bauchlage

Bis zu fünf Personen sind nötig, um die auf einer Intensivstation liegenden Covid-Patienten in ihrem Bett zu drehen. Angeschlossen an ein Beatmungsgerät, unzählige Schläuche und nicht selten auch an Maschinen, die die Funktion der Nieren ersetzen, gilt es, die Patienten 16 Stunden des Tages auf den Bauch zu legen. Dies ist ein medizinisch notwendiger Schritt, da in Bauchlage die Sauerstoffaufnahme der Lunge zumeist besser ist.

Das zwischenzeitliche Wenden in die Rückenlage, ohne dabei die Schläuche zu entfernen, ist selbst im Teamwork ein Kraftakt.

Derzeit zwei Intensivstationen

„Ein schlafender Körper, von dem keine Eigeninitiative oder Unterstützung ausgeht, wiegt gefühlt das Doppelte”, gibt der Mediziner Einblick in das Geschehen.

In Leisnig wurden aus einer Intensivstation zwei Stationen gemacht – eine nur für die Behandlung von Covid-Patienten und eine für Patienten ohne Covid-Infektion. Mehr sei nicht zu leisten. Wird eines der Betten frei, hält dieser Zustand allerdings nur wenige Stunden an.

„Im gesamten Regierungsbezirk Chemnitz, zu dem Leisnig gehört, gibt es 215 ITS-Plätze für Covid-Patienten. Im Augenblick”, sagt Dr. Meyer, seinen Blick auf den Computer gerichtet, „sind gerade einmal zehn frei.”

Von Leisnig nach Lübeck

Sollten ITS-Betten für Covid-Patienten frei sein, legt eine Koordinierungsstelle fest, welcher Patient in diesem Bett behandelt wird. „Die Belastung soll so gleichmäßig über alle Krankenhäuser des Regierungsbezirks verteilt werden“, erklärt Meyer. Von Leisnig aus wurden einige Akutpatienten bereits nach Kiel und Lübeck gebracht.

„Mit jeder neuen Welle”, fährt der Chefarzt fort, „erschweren sich die Bedingungen.” Während in den Wellen eins bis drei das Alter der Patienten bei 70 plus und deren Verweildauer auf der ITS bei einer Woche lag, fällt das Durchschnittsalter mittlerweile auf 55 Jahre. Dafür wächst die Dauer des Aufenthalts auf drei bis vier Wochen.

Lungenschäden nicht behebbar

Alle Patienten, die in Leisnig auf der Intensivstation aktuell um ihr Leben kämpfen, sind ungeimpft. Sofern sie eines Tages als geheilt entlassen werden, werde ein normales, gesundes Leben für sie aber kaum mehr möglich sein.

„Lungenschäden lassen sich nicht mehr beheben. Auch das Organ selbst besitzt diese Fähigkeit nicht. Die Patienten müssen daher häufig für den Rest ihres Lebens mit den Auswirkungen der Krankheit leben”, betont Dr. Meyer.

Einige Schwestern, Pfleger und Ärzte der Klinik Leisnig hätten sich im Verlauf der ersten und zweiten Welle, als es noch keinen Impfstoff gab, selbst infiziert und die Krankheit glücklicherweise mit einem leichten Verlauf überstanden. Doch manche von ihnen merken auch nach einem Jahr noch Nachwirkungen.

Die Hälfte verstorben

Etwa die Hälfte all jener Patienten, die seit Anfang 2020 aufgrund einer Covid-Erkrankung in der Helios-Klinik Leisnig auf der Intensivstation beatmet werden mussten, sind an der Infektion oder deren Folgen verstorben. Ihren langen Kampf mit ansehen zu müssen, fiel auch den Ärzten und Pflegekräften schwer.

„Atemnot ist ein hässliches Leiden. Der Patient atmet mit aller Kraft und schafft es doch nicht, ausreichend Luft zu bekommen. Häufig kommen dann Beatmungsgeräte zum Einsatz, die bei der Atmung zu helfen.“

Ebenso oft werden Patienten aber auch in ein künstliches Koma versetzt, damit der Stress der Behandlung für sie nicht zu belastend wird.

„Das beobachten zu müssen, den Tod trotzdem nicht verhindern zu können und dabei selbst an das eigene Leistungslimit zu gelangen, ist gegenwärtig das Los vieler Ärzte und Pflegekräfte auf Intensivstation”, sagt Jan-Jakob Meyer nachdenklich.

Angesichts der vorherrschenden Personalnot könne von einer Entspannung mittelfristig keine Rede sein. Stattdessen kündigt der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach bereits eine fünfte, noch heftigere Welle an. Diese zu verhindern oder wenigstens zu minimieren, ist das Ziel des Impfens.

Impfzentrum an Helios-Klinik

Vom Nutzen der Impfung ist Dr. Jan-Jakob Meyer fest überzeugt. Aus diesem Grund begrüßt er die Entscheidung der Klinikleitung, ab Januar auf dem Areal der Klinik Leisnig ein Impfzentrum zu errichten.

Das Genehmigungsverfahren hierzu laufe bereits, sagt er. Die dafür nötigen Ressourcen und das Personal stelle das Krankenhaus. Nun liegt es an der Bevölkerung, dieses Angebot auch anzunehmen – um sich und andere zu schützen, aber auch, damit sich das Klinikpersonal wieder um jene Patienten kümmern kann, deren Therapie wegen der vielen Covid-Patienten verschoben werden musste.

Von Steffi Robak