Leisnig: Jubeljahre ohne Jubel

Leisnig

In diesem Jahr stehen einige große Jubiläen in Leisnig an. Dabei muss befürchtet werden, dass sie ohne große Feierlichkeiten vorüber gehen. Ein Vereinsjubiläum ging bereits Ende November vorüber, ohne dass die Öffentlichkeit davon Notiz nahm – wohl aber die Vereinsmitglieder selbst: Die Mitglieder vom Kulturbund blicken auf 75 Jahre ihres Vereinsbestehens zurück. Gründungstag war der 25. November 1949.

Eine Festveranstaltung war für das 75-jährige Bestehen geplant. „Wir wären gern in die Aula der Peter-Apian-Schule gegangen oder in ein Gasthaus mit größerem Saal. Doch es hatte leider keine Aussicht auf Erfolg“, wo Carla Lichtenstein, die Vereinsvorsitzende. Eine Zusammenkunft mit Einschränkungen wäre für sie nicht in Frage gekommen. Deshalb hatte sie sich entschieden, in Form eines Jubiläumsbriefes an alle Vereinsmitglieder auf das Jubiläum aufmerksam zum machen, quasi zu gratulieren.

Anzeige

Zudem versandte die Vereinsvorsitzende eine Grußkarte an jedes Vereinsmitglied. Sie sagt: „Ich hätte gern jene Mitglieder öffentlich gewürdigt, die sich in einzelnen Gruppen und Kreisen verdient machen. Schade, dass es dazu nicht kommen konnte.“ Verschoben beziehungsweise nachgefeiert werde definitiv nicht.

Nicht allein der Kulturbund ging still über sein Gründungsjubiläum hinweg. Carla Lichtenstein verweist darauf, dass der Frauenchor, der zum Kulturbund gehört, ebenfalls auf ein Jubiläum zurück schaut. Er wurde vor einem halben Jahrhundert gegründet. „Ich bedaure es sehr, dass das nicht öffentlich gefeiert werden konnte.“

Aus den Anfängen des Kulturbundes in Leisnig gibt es noch einiges zu berichten, zum Beispiel, dass er im Saal vom Johannistal gegründet wurde. Das Städtische Orchester spielte aus diesem Anlass dort sein zweites Sinfoniekonzert.

„Zum ersten Vorstand gehörte neben Bürgermeister Schurigt, Schuleiter Otte und Stadtbaumeister Tegtmeier der damalige Stadtmusikbeauftragte Martin Flämig,“ hat Carla Lichtenstein aus der Vereins-Chronik erfahren. Als Verantwortlicher für die Presse war Max Grimmer dabei, der auch als Chronist für Leisnigs Stadtgeschichte bekannt wurde.

Unter den Gründungsmitgliedern waren Erika Hönig und Franciscus Nagler. Den Vereinsvorsitz hatte damals als erster Gerhard Streller übernommen. Ihm folgten später Gerhard Blödel und vor 50 Jahren Carla Lichtenstein, wobei der Vereinsvorsitz zwischenzeitlich einige Jahre an Klaus Heger übertragen wurde. Von Beginn seien die Bemühungen um kulturelles Leben in Leisnig davon geprägt gewesen, viele auch ganz gegensätzliche Menschen zusammen zu führen. Zunächst suchte man Kontakt zu den Kriegsheimkehrern – „Ich habe das selbst nicht erlebt damals“, so Lichtenstein, „doch ich verstehe das heute als eine sehr schöne Geste, mit den Menschen in Verbindung zu kommen, sich um eine persönliche Aufnahme zu bemühen.“

Musikfreunde, Interessierte an Kunstgeschichte oder Literatur trafen sich schon damals zu Vortragsabenden – so ähnlich, wie es in den heutige Gruppen und Kreisen immer noch gepflegt wird. Carla Lichtenstein sagt: „Auch wenn derzeit alles in den Sternen steht: Wir haben weiterhin Pläne. Nur war mein Kalender noch nie so dünn.“

Von Steffi Robak