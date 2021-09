Leisnig: Jubiläums-Ball mit den Schützen

Leisnig

Schützenball in Leisnig, und das im Schützenhaus – dafür wird für den Sonnabend, 18. September, eingeladen. Gastgeber ist der Leisniger Schützenverein. Wer möchte, kann dabei sein beziehungsweise sich zuvor dafür anmelden.

Gefeiert wird ein Jubiläum, welches so schnell kein anderer vorweisen kann. Der Verein um seinen Präsidenten Wolfgang Pfeifer sieht sich in der Nachfolge der Privilegierten Bürgerschützengesellschaft, gegründet 1421. Das wird zünftig gefeiert.

Am 18. September beginnt um 12 Uhr am Schützenhaus ein Festappell. Zum Ball am Abend, Beginn 19 Uhr, sind Vertreter von 25 Schützenvereinen der Umgebung geladen. Wer einen vergnüglichen Abend genießen möchte, meldet sich an bei Wolfgang Pfeifer per E-Mail unter info@Pfeifer-LSN.de oder telefonisch unter 0343321/12505.

Der Schützenverein Leisnig wurde zwar erst 1992 gegründet. Doch die Anfangsgründe organisierten Schützenwesens in Leisnig reichen mehrere hundert Jahre in die Geschichte zurück und damit in eine unruhige Zeit, in der die Bürger ihre Städte noch selber beschützen mussten.

Von Steffi Robak