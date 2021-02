Leisnig: Jugendhaus, Feuerwehrdepot, Ludothek – keine Verwendung mehr

Leisnig

Ein ehemaliges Jugendhaus, die Ludothek, ein Feuerwehrdepot - was im Leisniger Ortsteil Naundorf an der Straße steht, ist mittlerweile größtenteils verwaist.

Auch die Feuerwehrleute von Naundorf sind dabei, den Schlüssel hinter sich im Schloss umzudrehen: Die Brandschützer aus dem Ortsteil, die in den aktiven Dienst eingebunden sind, werden diesen im neuen Gerätehaus in Bockelwitz ausüben.

Nachnutzung nicht in Aussicht

Momentan geht es nur noch darum, dass aus dem alten Gerätehaus beziehungsweise Dorfgemeinschaftshaus noch das gezielt herausgeräumt wird, was verwertbar ist für Objekte, welche die Kommune anderswo unter ihrer Verantwortung hat – das neue Gerätehaus in Bockelwitz zum Beispiel. Und was wird dann mit dem Gebäudekomplex in Naundorf?

„Angestrebt ist, den gesamten Gebäudekomplex zu verkaufen“, sagt Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Anders als für die Gerätehäuser in Clennen und von der Feuerwehr Naunhof-Beiersdorf gibt es fürs Depot Naundorf keine Bestrebungen einer Nachnutzung, etwa durch einen Feuerwehrverein. Bei diesen beiden anderen Depots sei das der Fall.

Für das Naundorfer Objekt gibt es derzeit keine konkreten Anhaltspunkte, in welcher Form es nachgenutzt werden könnte. Die Feuerwehrleute, die dort zuletzt noch ihren Dienst versahen, werden mit in das neue Gerätehaus nach Bockelwitz umziehen. Es wird in diesem Frühjahr in Betrieb genommen. „Nur in Clennen und in Beiersdorf haben wir Verwendung für die früheren Feuerwehrdepots, was mich einerseits sehr freut. In Naundorf geht es jedoch außerdem zusätzlich noch um die frühere Ludothek und auch um das ehemalige Jugendhaus. Es ist ein viel größerer Komplex, der auch früher zu sehr verschiedenen Zwecken genutzt wurde“, sagt Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Ferienspiele, Workshops, Konzerte, Informationsveranstaltungen und vieles mehr hatten einst für Leben in den dortigen Räumen gesorgt. Zuletzt wurde das Generationencafé noch dort angeboten. Es zog letztlich aus einem Grund dort aus, den auch der Bürgermeister auf dem Schirm hat: Das Nutzungsendgeld für die Räume waren zu hoch.

Nutzungsgebühren zu hoch

„Die Diskussion führen wir unter Stadträten schon länger, dass die vergleichsweise hohen Nutzungsgebühren für kommunale Räumlichkeiten es verhindern, dass sie angemietet werden,“ sagt der Bürgermeister. Es gebe schlichtweg aus Sicht der Kommune für die Räume keine Verwendung. Die Vermietung von Veranstaltungsräumen sei keine kommunale Aufgabe. Mit den für ungenutzte Häuser weiter laufenden Betriebskosten dürfe sich die Kommune nicht belasten. Die vergangenen Monate mit den Einschränkungen etwa für größere Familienfeiern haben den Fakt nur noch verstärkt. Letztlich bleibe als Alternative für den Gebäudekomplex in Naundorf nur noch der Verkauf.

Von Steffi Robak