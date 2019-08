Leisnig/Döbeln

Krumme Geschäfte im Internet haben Thommy M. einen längeren Gefängnisaufenthalt eingebracht. Er hatte auf der Verkaufsplattform Ebay Dinge verkauft, die er gar nicht besaß. Es waren vor allem Mobiltelefone. Der Schaden betrug knapp 4000 Euro. Für diese Gaunereien gab es insgesamt zwei Jahre und acht Monate Haft. Diese Strafe sollte er eigentlich am 12. August antreten und in die JVA Zeithain einfahren.

Satz mit „X“: War wohl nix

Aber dort erschien der 24-Jährige nicht, wie am jetzt im Amtsgericht Döbeln bekannt wurde. Auch seinen aktuellen Prozess schwänzte der Mann .„Er hatte sich bei mir gemeldet, um einen Aufschub zu bekommen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört“, sagte Rechtsanwalt Andreas Gumprich, der Pflichtverteidiger des Leisnigers. Nicht nur er war umsonst ins Amtsgericht gekommen, sondern auch zwei Zeugen, darunter ein Polizist. „Und da habe ich mich heute morgen extra noch an der B 175 auf die Lauer gelegt, um ihn abzupassen, wenn er mit dem Auto zum Gericht fährt“, sagte der Beamte und erntete herzhaftes Gelächter. Denn eine Fahrerlaubnis hat Thommy M. nicht.

Mindestens zwei Jahre Haft?

Am Donnerstag wollte das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Karin Fahlberg nämlich weitere neue Anklagen gegen Thommy M. verhandeln. Dabei ging es auch um eine wilde Verfolgungsjagd, die am 27. November 2017 in Fischendorf endete und für ordentlich Gesprächsstoff in der Stadt auf dem Berge sorgte. Die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft die neuen Tatvorwürfe vorm Schöffengericht erhebt, deutet daraufhin, dass die Anklagebehörde mindestens zwei Jahre Haft als Strafe erwartet, sollte das Gericht M. schuldig sprechen.

Wilde Jagd beginnt in Lichtenau

Sogar mit dem Hubschrauber suchte die Polizei in den Morgenstunden des 27. November 2018 nach einem Mercedesfahrer, der Thommy M. sein soll. Zuvor war einer Polizeistreife in Lichtenau ein Mercedes aufgefallen, denn die Kennzeichen gehörten nicht zu dem Auto. Sie waren in Leisnig gestohlen worden. Daher sprachen die Beamten den Fahrer in einem Stau an und forderten ihn auf, aus dem Auto zusteigen. Aber der junge Mann gab Gas.

Auch aus der Luft nicht auffindbar

„Er drängte sich zwischen wartenden und entgegenkommenden Fahrzeugen hindurch und fuhr in Richtung Autobahn. Dabei fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit und zum Teil auch auf dem Gehweg“, teilte die Polizei damals in ihrer Medienformation mit. Die wilde Fahrt führte über Berbersdorf Richtung Roßwein. Auf der S 34/36 fuhr der Mercedes-Pilot derart schnell, dass ihn die Beamten aus den Augen verloren und den Helikopter anforderten. Was aber auch nichts brachte.

Widerstand bei Festnahme

Schließlich fanden die Beamten den Tatverdächtigen auf einem Parkplatz in Fischendorf. Wie die Polizei berichtete, wehrte sich Thommy M. gegen die Festnahme, trat und schlug um sich. Im Auto fanden die Beamten verbotene Pyrotechnik und ein verbotenes Messer. Der Mercedes war weder zugelassen noch versichert.

Doppelt gesucht

Richterin Fahlberg stellte das Verfahren am Donnerstag vorläufig ein. Da der Angeklagte nicht greifbar ist – zuvor hatte die Vorsitzende die Polizei bei Thommy M. in Leisnig vorbeigeschickt, die ihn nicht antraf – liegt ein Verfahrenshindernis vor. Vom Tisch ist die Sache für den Leisniger aber nicht. Denn die Justiz fahndet jetzt gleich doppelt nach ihm. Zum einen mit einem Haftbefehl wegen der nicht angetretenen Haftstrafe, zum anderen mit einem Sitzungshaftbefehl wegen der geschwänzten Verhandlung.

Von Dirk Wurzel