Leisnig: KZ-Zeichnungen  „Gegen das Vergessen“ 

Leisnig

Derzeit sind im Leisniger Rathausfoyer zwei Ausstellungen zu sehen. Eine ist bereits bekannt. Sie widmet sich dem Widerstand gegen das Hitler- Regime, maßgeblich um den in Leisnig geborenen Wehrmachtsgeneral Friedrich Olbricht. Diese Ausstellung, erstellt unter Regie des Geschichts- und Heimatvereins, wird gezeigt im Zusammenhang mit der Wanderausstellung „Gegen das Vergessen“ der Francois Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur. Diese zeigt Zeichnungen, mit denen Zeitzeugen den Alltag im Konzentrationslager darstellten. Die Wanderausstellung, zuerst im Stadt- und Museumshaus in Waldheim gezeigt, macht nun in Leisnig Station, noch bis zum 15. Juni.

„Leider gab es in Leisnig wegen der Corona-Bestimmungen keine Vernissage,“ bedauert Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Dennoch liege ihm am Herzen, dass Rathausbesucher den Zeichnungen und Informationen ihre Aufmerksamkeit widmen und diese auf sich wirken lassen. Zudem würde es ihn freuen, wenn unter den nötigen Vorkehrungen Schulklassen die Ausstellung besuchen würden.

Siegfried Bretsch vom Heimatverein baute die Olbricht-Ausstellung im Rathaus eigenhändig auf. Warum ihm diese Art von Geschichtspflege wichtig ist, beschreibt er so: „Mir liegt daran, dass wir im Gedenken an die Menschen im Widerstand das Territoriale mit dem Globalen verknüpfen. Widerstand war nicht punktuell vorhanden, sondern in der Fläche. Wenn man sieht, mit welchen Mitteln damals versucht wurde, Widerstand zu brechen, habe ich um so mehr Hochachtung vor den Menschen, die sich so entschieden haben.“

Heiner Stephan, der die Ausstellung „Gegen das Vergessen“ der Francois Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur nach Leisnig holte, sagt: „Das Töten von Menschen in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten wurde perfektioniert und maschinell betrieben – eine einmalige Grausamkeit in der Geschichte der Menschheit.“

Von Steffi Robak