Leisnig: Kalt erwischt von der Lockdown-Steuerschraube?

Leisnig

Brechen im Im Rathaus von Leisnig eisige Zeiten an, weil die Corona-Verordnungen die Finanzdecke immer dünner werden lässt? Für den bevorstehenden Doppelhaushalt der Kommune haben zumindest die Grundstückseigentümer erst einmal nichts zu befürchten, was die Grundsteuerhebesätze anbelangt. Die sollen nämlich unangetastet bleiben.

Teurer Lockdown

Doch was ist mit all den anderen Einnahmen und Gebühren? An welchen Schrauben könnte Leisnig eigentlich momentan überhaupt noch drehen?

„Natürlich beschäftigt uns die Steuereinbuße immens“, sagt Bürgermeister Tobias Goth (CDU). „Der Doppelhaushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022 wird gerade aufgestellt. In der kommenden Sitzung des Verwaltungsausschusses, am 4. März, wird der Plan zum ersten Mal den Räten präsentiert.“ Natürlich spiele dabei immer auch eine Rolle, ob die von der Kommune erhobenen Gebühren für bestimmte Dinge in ihrer Höhe beibehalten werden können.

„Was die Einbußen im Rahmen des Corona-Lockdowns anbelangt, die können wir derzeit noch nicht konkret beziffern“, sagt der Bürgermeister. „Wir sind jedenfalls dankbar für die Ausgleichszahlungen, die der Freistaat für zu erwartende Gewerbesteuerausfälle bereits gezahlt hat.“

Neben der Grundsteuer gehört die Gewerbesteuer zu den Einnahmequellen, die eine Kommune hat, um ihre Kosten zu decken. Die bleiben also stabil. Und was ist beispielsweise mit der Hundesteuer?

Goth dazu: „Um etwaige in der Lockdown-Zeit entstandene Defizite auszugleichen, ist so etwas wie die Hundesteuer völlig ungeeignet“, sagt das Stadtoberhaupt.

Das Steueraufkommen aus den Vierbeinern belaufe sich in einem Jahr auf rund 20 000 Euro. Der erste Hund kostet 42 Euro im Jahr. „Um dort signifikante Mehreinnahmen zu erzielen, wäre rein rechnerisch schon eine viel zu hohe Anhebung nötig. Da wäre die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt.“

Ein paar Euro mehr Hundesteuer, das rette die Kommune nicht, zumindest nicht vorm Corona-Finanzloch. Das gelte ebenfalls für die Bibliotheksgebühren oder den Freibad-Eintritt. „Leisnig fährt schon eine sehr strenge Haushaltspolitik. Da ist keine Luft nah oben.“ Die Einnahmen über Gebühren und Steuern zu erhöhen, um ein Corona-Finanztief auszugleichen, das stößt bei Goth nicht auf Gegenliebe, und da steht er auf dem gleichen Standpunkt wie Ralf Leimkühler, stellvertretender Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetages.

Querfinanzierung verboten

Goth meint: „Den bereits geleisteten Zahlungen vom Freistaat an die Kommunen werden weitere folgen müssen. Und das betrifft nicht nur Leisnig. Ich bin der Auffassung, die überwiegende Mehrheit der sächsischen Städte, vermutlich sogar alle, werden die Steuerausfälle nicht einfach so wegstecken können. Die Kommunen brauchen Hilfe, damit Mindereinnahmen abgefedert werden können.“ Die Möglichkeiten für eine Kommune, Geld einzunehmen, seien von Natur aus eng begrenzt. Gebühren zu erhöhen, um Steuerverluste auszugleichen, das lasse das Kommunalabgaberecht im Übrigen auch nicht zu.

Von Steffi Robak