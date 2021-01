Leisnig: Keine Kandidaten für Vorstand - Schulverein Peter Apian auf der Kippe

Leisnig

Wangeroogefahrt, Theaterabend, Robotertüftelei mit Roberta... Das alles steht nicht nur in den Sternen, sondern auf dem Spiel, denn für den Schulverein Peter Apian findet sich kein Vorstand mehr. Wird in der Vereinslandschaft von Leisnig bald eine Säule fehlen?

Suche seit vier Jahren vergebens

Es gibt seit mehreren Jahren Probleme, eine Nachfolge für den Vereinsvorstand zu finden. Die vergangenen zwei Legislaturperioden, also insgesamt seit vier Jahren, wirbt die Vereinsvorsitzende Ulrike Hünerfauth dafür, dass sich neue Leute an die Spitze des Vereins stellen. Es sieht so aus, als sei das vergebens.

Anzeige

Sie selbst sagt: „Ich habe seit 2007 kein Kind mehr an dieser Schule. Es ist definitiv nicht das richtige Signal, wenn ich den Vereinsvorsitz behalte. Ich würde das Engagement gern in die Hände von jemandem legen, der näher an der Materie ist.“ Der gesamte bisherige Vereinsvorstand will nach eigenem Bekunden zur Wahl nicht mehr antreten.

Gesamter Vorstand tritt nicht noch einmal an

Normalerweise müsse im Frühjahr, im April oder Mai, zur nächsten Hauptversammlung, der Vorstand neu gewählt werden. „Wir müssen erst einmal sehen, ob wir uns dann überhaupt versammeln dürfen“, so die Vereinsvorsitzende weiter. Für sie steht jedenfalls fest: Sie wird nicht wieder für den Vorstand kandieren. Ihre Mitstreiter Uwe Rudolph, Bianca Freyer, Rosemarie Grafe und Anke Richter würden das für sich selbst genauso sehen. Für den Vorstand tritt niemand von ihnen wieder an.

Welche Konsequenzen hat das nun für den Verein? Prinzipiell gilt laut Vereinsrecht: Ohne Vorstand ist ein Verein nicht handlungsfähig. Alle Aktivitäten, zum Beispiel das Einwerben von Mitteln für Schulprojekte, fallen flach, da der Verein für Rechtsgeschäfte nach außen keine Vertretung hat.

Initiativen bewirkten nichts

Zwar amtiert der vorherige Vorstand weiter, sofern sich zu einer Jahresversammlung mit Wahl kein neuer Vorstand zur Wahl stellt. Doch weil niemand in ein Amt gezwungen werden kann, für welches er nicht kandidiert hat, bleibt als Alternative die Vereinsauflösung.

Laut deutschem Vereinsrecht ist das möglich, wenn sich drei bis sechs Monate nach der Hauptversammlung keine Nachfolge findet. Es ist nicht so, dass es keine Bemühungen um die Nachfolge gegeben hätte. „Alle bisherigen Initiativen und Aufrufe an verschiedensten Stellen bewirkten leider nichts“, so Hünerfauth, „es hat niemand reagiert.“

Definitiv kein Corona-Problem

Momentan hänge der Verein wegen der Corona-Einschränkungen ohnehin in der Luft. Die Anbindung an die Schule fehle ohne die Veranstaltungen mit Vereinsbeteiligung. „Da fehlt uns auch die Basis, öffentlich zu werben. Doch ein Corona-Problem ist das definitiv nicht. Schließlich ringen wir seit vier Jahren um eine Vorstandsnachfolge.“

Seit zwölf Jahren fungiert Ulrike Hünerfauth als Vorsitzende für den heute etwa 60 Mitglieder starken Verein. Das Amt hatte sie von ihrer Vorgängerin Sigga Dobosch übernommen. Als Gründungsmitglied ist die frühere Schuldirektorin heute Ehrenmitglied. Vereinszweck ist die Unterstützung schulischer Belange in vielfältiger Form.

Von Steffi Robak