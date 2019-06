Leisnig

Faschings-Stimmung mitten im Juni? In Leisnig geht das – erst recht, wenn ein närrischer Verein sein 20-jähriges Bestehen feiert. Die Rede ist vom Kinder-carnevalclub Leisnig (KCCL), der sich im Jahr 1999 als eigenständiger Verein gründete.

Gardetanz zum Auftakt

„Das wollen wir feiern mit viel Radau, darauf ein kräftiges Leisnig-Helau!“, heißt es dann auch in der Einladung zum bunten Abendprogramm, das der KCCL am Freitag ab 18 Uhr veranstaltet. Das Ganze geht im Festzelt neben der Karl-Zimmermann-Turnhalle über die Bühne und ist sozusagen Bestandteil des VfB-Sommerfestes. Im ersten Teil des Festprogrammes führen die Kinder und Jugendlichen ihren Gardetanz auf. Christin Kießling vom Carnevalclub Leisnig (CCL) und Tochter der KCCL-Präsidentin Carmen Kießling, hält die Festrede. „ Christin war viele Jahre lang im Kindercarnevalclub. Jetzt ist sie 26 Jahre alt und bei den Großen. Meine jüngere Tochter Jessica geht jetzt in die zehnte Klasse und ist noch im KCCL dabei. Meine beiden Mädels haben den Fasching sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen“, sagt die Mutter und Präsidentin, Carmen Kießling, mit einem Augenzwinkern.

Showteil mit modernen Tänzen

Außerdem ist Freitagabend eine Modenschau geplant, in denen die Akteure des KCCL die besten Kostüme der Vereinsgeschichte präsentieren wollen. Es gibt einige Auszeichnungen und auch Dias werden gezeigt. Bis etwa 20 Uhr soll das festliche Programm dauern. Ab 21 Uhr schließt sich dann ein Showteil an, bei dem es Tänze zu moderner Disco-Musik zu sehen gibt.

Nachwuchsmangel gibt es nicht

Knapp 30 Mitglieder zählt der Kindercarnevalclub Leisnig zurzeit. Mit den „Burgspatzen“ (Klassen 1 bis 4), den „Wilden Hühnern“ (Klassen 5 bis 8) und den „Wild Angels“ (Klassen 9 bis 12) verfügt der Verein über drei Tanzgruppen, der drei verschiedene Altersgruppen abdeckt. „Zurzeit sind bei uns Kinder und Jugendliche von der ersten bis zur zehnten Klasse. Nachwuchsmangel haben wir nicht. Trotzdem wollen wir den Freitagabend natürlich dazu nutzen, um uns vorzustellen und für uns zu werben“, sagt Carmen Kießling.

Sparschwein bei öffentlichem Fest

Die Festveranstaltung ist öffentlich. Der KCCL freut sich über viele Besucher. Statt Blumen und Geschenken zum Geburtstag sind Geldspenden willkommen. Ein hungriges Sparschwein soll dafür im Festzelt bereit stehen.

Von Olaf Büchel