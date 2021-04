Leisnig: Kinderschuhe vorm Rathaus – Wohin damit?

Leisnig

Ausgediente Kinderschuhe, Kerzen, handgemalte Plakate – besonders nach Wochenenden bleiben in verschiedenen Städten Mittelsachsens hin und wieder derartige Dinge vor den Türen der Rathäuser zurück, so vor etwa vier Wochen auch in Leisnig. Es wird auf verschiedene Art damit umgegangen.

Der Leisniger Bürgermeister hatte sich dazu entschieden, alles so wie es hindrappiert wurde, zunächst so stehen zu lassen. Zwei Tage stehen zu lassen mit dem Argument, es handle sich um eine freie Meinungsäußerung der Initiatoren. Deren Ausrichtung zeigte sich unter anderem in der Ablehnung von Corona-Maßnahmen.

Ein Initiatorenkreis für die Schuh-Aktion sei bei der Stadt nicht bekannt, so Uwe Dietrich vom städtischen Ordnungsamt. Anders als nachfolgende Aktionen an Wochenenden sei die Schuh-Aktion nicht angemeldet gewesen.

Deshalb sei auch nicht bekannt, an wen die Schuhe zurück gegeben werden können. „Die Frage stellte sich, nachdem entschieden wurde, die Sachen aus dem öffentlichen Bereich vor dem Rathausportal zu entfernen“, so Dietrich weiter.

Die Dinge wurden zunächst noch bei der Stadtverwaltung verwahrt. Es habe sich danach niemand dazu bereit erklärt, dafür zu sorgen, dass die Sachen wieder an die Eigentümer zurück gegeben werden noch haben sich etwaige Eigentümer darum bemüht, wieder in den Besitz ihrer Sachen zu gelangen. Dietrich: „Unter diesen Umständen war davon auszugehen, dass diejenigen den Besitz an diesen Gegenständen aufgeben. Ähnlich verhält es sich, wenn jemand etwas entsorgt.“

Die Stadtverwaltung sei späterhin auf eine gemeinnützige Schuhsammelaktion auf Initiative vom Kolpingwerk hingewiesen worden, an denen sich Kindereinrichtungen der Stadt seit geraumer Zeit beteiligen.

So fiel die Entscheidung, dass die am Leisniger Rathaus zurückgelassenen Schuhe aus dieser Aktion im März für diese gemeinnützige Aktion Verwendung finden. Dennoch dürfe auch künftig weder Schuhwerk noch andere Dinge in dieser oder anderer Form im öffentlichen Raum entsorgt werden. Als etwas anderes stelle sich die ktion letztlich nicht dar.

In der Folge hatte es weitere Aktivitäten an Wochenenden in Leisnig gegeben, zu denen über soziale Netzwerke aufgerufen wurde. Jene Initiatoren hatten sich für die Rücknahme der Schuhe nicht verantwortlich gezeigt.

Von Steffi Robak