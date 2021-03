Leisnig: Kleine Stadt ausgebremst beim Impfen

Leisnig

„Leisnig könnte loslegen mit dem Impfen gegen Corona – und darf nicht. Unsere Impf-Initiative ist momentan nicht umsetzbar,“ so Bürgermeister Tobias Goth (CDU) am Rande einer Ausschusssitzung. Hans-Hermann Schleußner (Freie Wähler): „Wenn wir alles bereit haben, sollten wir uns nicht ausbremsen lassen.“ Unter anderem führte der Bürgermeister den Impf-Vorstoß im Vogtland an, wofür jetzt der verfügbare Impfstoff gebraucht werde.

In Colditz ging es doch auch

Schleußner: „Wenn wir in Leisnig noch warten sollen, vielleicht sogar bis Mai, ist das zu spät, denn auch bei uns steigen gerade die Inzidenzzahlen.“ Schleußner verweist auf eine Aktion der Kommune Colditz: Dort wurde in einer Sporthalle gegen Corona geimpft. „Dort ging es doch auch. Wenn wir noch warten, verpufft die Initiative.“ Ihn hätten eine Reihe älterer Leute angesprochen. „Die sagen: Wir lassen uns impfen. Aber wir fahren dafür nicht bis nach Mittweida.“

Abhängig von Zustimmung des Gesundheitsamtes

Einig sind sich die Räte, dass bei der übergeordneten sächsischen Politik mit Nachdruck klar gemacht werden müsse, dass in den Städten derartige Impf-Initiativen auch umgesetzt werden müssen, damit sie nicht ersticken. In Leisnig steht neben der Stadt die Arztpraxis Fischer hinter der Initiative. Geimpft werden kann im Beratungszentrum Lebenszeit an der Chemnitzer Straße, wo man sich jetzt schon testen lassen kann. Ein Sonnabend Ende März stand als Impf-Termin sogar schon fest. Goth: „Wir sind aber abhängig von der Zustimmung des Gesundheitsamtes.“

Von Steffi Robak