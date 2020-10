Leisnig: Knapp vorbei am Kreisverkehr

Leisnig

Ein Kreisverkehr mitten in Leisnig? Klingt utopisch, ist es aber gar nicht. Das hat mit dem Ausbau der Johannistalstraße zu tun. Schon lange ist dieser im Gespräch, und die Stadt wäre gerne auch schon sehr viel weiter damit.

Kommune will keine Miesen machen

Früher unter der Regie des Freiststaates Sachsen, also eine Staatsstraße, tauschte die Stadt die Johannistalstraße gegen die Umgehungsstraße. Und dann ging die Diskussion los: Eine heruntergewirtschaftete Johannistalstraße gegen eine intakte Umgehungsstraße – da macht die Kommune doch Miese. Und darüber mussten sich Stadt und Freistaat erst einigen.

Anzeige

Nun scheint die Einigung erzielt, die Ausbaupläne für die Straße kommen wieder auf den Tisch – und in dem Zusammenhang ging es jüngst auch darum, was einmal mit der Ampelkreuzung im obigen Straßenbereich wird – einem neuralgischen Verkehrsknotenpunkt für die Stadt.

Kitzlige Sache: Anfahren am Berg im Winter

„Neuralgisch ist die Kreuzung im Grunde ja nur noch für den Pkw-Verkehr“, sagt Thomas Schröder vom städtischen Bau- und Ordnungsamt. Mit dem Bau der Umgehungsstraße wurde dafür gesorgt, dass der LKW-Verkehr rauskommt aus der Stadt. Gerade im Winter, bei glatter Straße, anzufahren an der Steigung – das ist für die Brummi-Fahrer seit damals passé.

Trotzdem war kurz im Gespräch, zusammen mit dem Ausbau der Straße auch gleich die Kreuzung aufzuweiten. Und dabei war die Rede sogar von einem Kreisverkehr. „Das Problem war: Es gibt dort nur sehr wenig Platz dafür“, so Schröder. Der Kreisel müsse einen gewissen Mindestradius aufweisen.

Platz durch Abriss Abriss Eckhaus

Zwischendurch schien sich eine Lösung anzubieten: Als das Eckhaus mit der früheren Orthopädiewerkstatt zum Verkauf stand, habe es laut Schröder die Überlegung gegeben, dass die Kommune das Eckhaus kauft, es abreißen lässt und damit Platz schafft für das Kreuzungsprojekt.

„Letztlich war allerdings noch ein topographisches Problem zu beachten“, so Schröder weiter, und zwar die Steigung zur Kreuzung hinauf. Das Anfahrtsgefälle zu einem Kreisverkehr dürfe sechs Prozent nicht überschreiten. Und damit fiel dann die Idee Kreisverkehr für Leisnig durch.

Baustart Frühjahr

Trotzdem wird der in zwei Stufen geplante Straßenausbau mit einer Neuerung verbunden sein: Es wird auf jeden Fall eine neu Ampelanlage geben. Noch seien für die Bauarbeiten einige Punkte planerisch offen. Unter anderem deshalb ist die Baumaßnahme jetzt für das Frühjahr 2021 vorgesehen. Es startet nicht, wie ursprünglich vorgesehen, in diesem Herbst. Auf jeden Fall solle die neue Ampelanlage folgenden Vorteil haben: Wegen der moderneren Technik verspricht sich Schröder geringere Betriebskosten.

Umleitungen steht auch schon fest

Die finanzielle Seite für den Bau ist auch geklärt, der Zuwendungsbescheid liegt vor. Über die Wirtschaftsförderung vom Freistaat Sachsen beziehungsweise die Gemeinschaftsaufgabe Ost fließen insgesamt 90 Prozent der Kosten in Form von Fördermitteln. Von dem, was der Freistaat als so genannte Einstandspflicht im Zuge des Straßentausches zahlt, bleibt noch etwas übrig. Während der untere Teil der Straße grundhaft ausgebaut wird, bekommt der obere Teil einschließlich Kreuzung neuen Straßenbelag. Die Umleitung während der Bauzeit führt über die Jahn- und Gartenstraße. In die Stadtmitte gelangen die Autofahrer über die Bergstraße.

Von Steffi Robak