Leisnig: Kollision mit Lok – Wie kommt Müllfahrzeug auf die Gleise?

Leisnig

Es stellt sich die Frage, wie das geschehen kann, und auch Steffen Hartl, Geschäftsführer der Entsorgungsgesellschaft Döbeln (EGD) versucht, die Geschehnisse zu rekonstruieren. Es handelt sich um eine Nachräum-Tour, zu der die Männer am Sonnabend in der Frühe aufbrechen. Den Montag zuvor waren die Müllentsorger wegen starken Schneefalls nicht unterwegs gewesen, aus der Woche gibt es einiges nachzuholen. Da geschieht das Unglück.

Es herrschen minus 14 Grad Celsius. Der Kollege, der als Beifahrer mitfährt und die Tonnen zum Entleeren holt, ist extrem durchgefroren. Sein Kollege, der Fahrer, bietet ihm an, die nächsten Tonnen zu holen. In Tragnitz springt er dafür aus dem Fahrerhaus.

Die Tonnen stehen etwas weiter weg als sonst, wahrscheinlich wegen des sich überall türmenden Schnees. Der Fahrer läuft ein paar Meter, während sein Kollege auf dem Beifahrersitz im Fahrerhaus wartet.

Was beiden in dem Moment nicht klar ist: Der Fahrer hat das Auto innerhalb vom Schrankenbereich angehalten, mit dem Fahrerhaus schon hinter der Halbschranke, als er zum Tonnen-Entleeren aussteigt. Dann plötzlich ertönt das Warnsignal, das rote Warnlicht beginnt zu blinken.

Der Fahrer hastet zum Auto, um es aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Der Fahrer setzt das Fahrzeug in Gang. Die Halbschranke schließt sich über dem Auto, bleibt daran hängen. Die Halbschranke gegenüber lässt genug Platz, um das Auto hindurchzusteuern, so ist der Plan. Er gelingt – fast. Die Lokomotive ist schneller da, erfasst die Aufbauten des Müllautos. An der Lok geht unter anderem der Scheinwerfer zu Bruch.

„Es war bei allem noch viel Glück dabei“, so Hartl. Einer der Männer bleibt über Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus. Auch er hat wie alle anderen Beteiligten, unter anderem zwei Zugfahrgäste, keine Verletzungen.

Hartl: „Ich habe mich noch einmal bei der Polizei gemeldet, auch die Versicherungsdaten des Unternehmens weitergegeben. Der entstandene Sachschaden wird auf diesem Wege beglichen.“ Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr werde sich der Fahrer allerdings wohl vor Gericht zu verantworten haben. „Trotzdem bin ich heilfroh, dass bei dem Unfall keine Personen zu Schaden gekommen sind.“

Von Steffi Robak