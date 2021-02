Leisnig: Kommt die Bahn, müssen zwei Mann die Gleise absperren

Leisnig/Tragnitz

Stunde um Stunde müssen sie antreten, die Männer in den orangefarbenen Warnwesten. So lange am Bahnübergang „Fabrikstraße“ in Tragnitz die Signalanlage sowie die Halbschranken noch defekt sind, wird der Übergang manuell abgesperrt.

Am vergangenen Sonnabend war ein Müllfahrzeug auf die Gleise geraten und wurde vom Zug erfasst. Bei der Kollision wurden Signalanlage und Schrankenanlage erheblich demoliert.

Bis sie wieder repariert ist, werden nun jeweils zwei Posten 24 Stunden rund um die Uhr dort eingesetzt. Sobald ein Zug kommt, sperren sie den Bahnübergang manuell ab. Der Bahnübergang „Fabrikstraße“ in Tragnitz wird auf diese Weise mit zwei BÜ-Posten vorübergehend gesichert. Diese stehen mit dem Fahrdienstleiter in Verbindung und werden durch ihn über einen nahenden Zug informiert. Die Bahnübergangsposten melden nach Passieren des Zuges den Bahnübergang für den Fahrdienstleiter frei. Dabei kann es schon mal dazukommen, dass der Übergang ein paar Minuten länger gesperrt bleibt als es bei funktionierender Signal- und Schrankenanlage der Fall ist.

Doch wie lange wird das Prozedere noch so andauern? „Die Sicherung des Bahnübergangs durch unsere Mitarbeiter erfolgt bis zum Abschluss der Arbeiten zur Schadensbeseitigung“, informiert auf Anfrage eine Sprecherin der Abteilung Kommunikation und Marketing für die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen der Deutschen Bahn AG. Der Beginn der Reparaturarbeiten ist für die kommende Woche in Aussicht gestellt. Wie lange diese andauern werden, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Deutsche Bahn AG habe jedoch die dafür nötigen Ersatzteile bereits bestellt, die Bau- und Reparaturfirmen seien ebenfalls beauftragt. Beginn der Reparatur ist am Montag, 22. Februar. Voraussetzung dafür, dass die Reparaturarbeiten wie geplant starten können, ist jedoch die fristgerechte Lieferung der notwendigen und schon bestellten Ersatzteile und Materialien. Bis der Bahnübergang beziehungsweise die dazugehörige Signalanlage sowie die Halbschranken wieder funktionieren, sperren im Schichtbetrieb jeweils zwei Mitarbeiter den Übergang ab.

Die Schichtdauer der Posten beträgt jeweils acht Stunden, der Übergang wird in drei Schichten besetzt. Den Mitarbeitern stehen entsprechende Aufenthaltscontainer am Bahnübergang zur Verfügung, wo sie sich während der kälteren Temperaturen auch aufwärmen können. Ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn AG, die DB Fahrwegdienste GmbH, stellt die ausgebildeten Mitarbeiter bereit.

Am Sonnabend, 13. Februar, hatte der Fahrer eines Entsorgungsfahrzeuges der EGD Döbeln bei einer Nachräum-Tour sein Fahrzeug auf dem Bahnübergang stehen gelassen, um weiter entfernt stehende Tonnen zur Entleerung zu holen. Als der Zug sich näherte, bekam er das Auto nicht mehr schnell genug von den Gleisen.

Von Steffi Robak