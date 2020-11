Leisnig: Kompromiss erzielt zur Fällung von mehr als 40 Bäumen

Leisnig

Bei dem Versuch, die Straßenbäume entlang der Kreisstraße zwischen Naunhof und Bockelwitz zu retten, hat Leisnig einen Teilerfolg erzielt: Von den ursprünglich 42 zur Fällung vorgesehenen Bäumen könnten etwa die Hälfte gerettet werden.

Der Landkreis Mittelsachsen plant den Ausbau der Straße. Der Grünordnungsplan zu dieser Baumaßnahme sieht die Baumfällung vor. Neben einigen jungen Allee-Linden betrifft dies eine sehr viel ältere, allein stehende Stileiche.

Die Initiative, die Fällung zu überdenken, ging von dem Hetzdorfer Jens Lübeck aus. Er ist Mitglied der Leisniger Regionalgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz ( BUND). Ihm fiel auf, dass entlang der Straßentrasse bereits die Pflöcke stehen – und dass die Trasse die Bäume gefährdet.

Im Leisniger Stadtrat war es die Fraktion der Linken und Bündnisgrünen, die das Thema ansprach. Die Stadt wurde aufgefordert, die Bäume zu erhalten, notfalls dafür sogar eine alternative Trassenführung ins Kalkül zu ziehen. Da allerdings nicht die Kommune Leisnig, sondern der Landkreis Mittelsachsen Baulastträger für die Straße ist, konnte die Stadt wenig Einfluss nehmen auf das Projekt.

Es bleibt die Möglichkeit, an den Landkreis zu appellieren, den Gründordnungspan zu überdenken. „Dieser ist Bestandteil des Projektes und war schon fertig, als alles der Stadt vorgelegt wurde,“ schildert Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder. Er weist darauf hin, dass der Grünordnungsplan beim Landkreis selbst die Naturschutzbehörde durchlief.

Diese hat den Plan bereits genehmigt. Schröder dazu: „Ich bin davon überzeugt, dass die dortigen Mitarbeiter in Abwägung der Baukosten nicht leichtfertig der Fällung mehrerer Bäume zugestimmt haben.“ Jüngst forderte Ratsmitglied Stefan Orosz ( Die Linke) eine Sonderstadtratssitzung, die sich mit der Rettung der Straßenbäume befassen soll. Dazu kommt es nicht.

Es ist aber eine Vor-Ort-Begehung geplant. Nunmehr, so Schröder, habe der Landkreis ein Entgegenkommen signalisiert. Das Projekt solle zumindest insoweit angepasst werden, dass etwa die Hälfte der ursprünglich zur Fällung vorgesehenen Bäume stehen bleiben kann.

Ein Wermutstropfen dabei: Die allein stehende Stileiche, ein stark die Landschaft prägender Baum, kann nicht gerettet werden. Aus topografischen Gründen könne die Trasse jedoch nicht vollkommen neu geplant werden, um alle Bäume zu retten.

So soll unter anderem ein Durchlass in einer Senke erhalten bleiben. Alles andere würde die Kosten in die Höhe treiben. Auch wäre es für eine alternative Trassierung nötig, zusätzlich Land anzukaufen. Den mit dem Grund und Boden wirtschaftenden Landwirten ginge dabei wertvolles Ackerland.

Von Steffi Robak