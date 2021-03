Leisnig: Kostenlos zum Schnelltest, endlich ohne lange Anreise

Leisnig

Leisnig richtet ein eigenes Testzentrum für kostenlose Schnelltests ein, und zwar in den Räumen vom Beratungszentrum Lebenszeit an der Chemnitzer Straße, Ecke Lindenplatz. Das Haus trägt im Volksmund die Bezeichnung „die Hundert“.

„Wir hatten bereits die ersten Anfragen, zum Beispiel von Fahrschullehrern“, sagt Diana Fischer vom Vorstand des Vereins Lebenszeit, Träger der Beratungsstelle. Ab Freitag wird getestet.

Zur Galerie Wer irgendwo die Bescheinigung für einen negativen Corona-Test vorlegen muss, kann sich den jetzt bequem in Leisnig holen – im Beratungszentrum Lebenszeit.

Testzentrum schließt Lücke

Die Nachfrage habe damit zu tun, dass einige Berufsgruppen laut neuer Corona-Verordnung wieder ihre Arbeit aufnehmen dürfen – mit der Voraussetzung, dass regelmäßig ein negativer Schnelltest vorgelegt wird.

Friseure sind schon länger wieder am Start, dürfen aber auch nur nach regelmäßigen Schnelltests ans Werk gehen. Doch diese müssen dann auch unkompliziert zugänglich sein und vor allem kostenlos, wie von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einst in Aussicht gestellt. Das war zuletzt nicht der Fall. Das Testzentrum in der Hundert schließt jetzt in Leisnig diese Versorgungs-Lücke.

Parallel zur Impfstrategie

Im Zuge der Diskussion ums Impfen gegen Corona in Leisnig wagt die Arztpraxis von Dr. Ulf und Dietrich Fischer an der Georg-Friedrich-Händel-Straße in Leisnig auch den Vorstoß in Sachen kostenlosem Schnelltest.

Gemeinsam mit der Stadtverwaltung wurde für Leisnig eine Vor-Ort-Impfstrategie entworfen und organisatorisch festgezurrt. Ab wann sie greift, ist offen. Parallel dazu wurde die Frage nach möglichst praktikablen Schnelltests vor Ort diskutiert.

So kommt die Lösung zustande: Da Diana Fischer die Ehefrau des Mediziners Dietrich Fischer ist, erfolgte die Abstimmung zwischen den Einrichtungen auf familiärem Wege. Hinter dem Testzentrum stehe die Arztpraxis Fischer, betont Diana Fischer. Das sichert den Bürgern die Kostenfreiheit für die Tests.

Im Kontext mit der Arztpraxis

Das Testzentrum arbeitet im Kontext mit der Arztpraxis, welche die Schnelltests bestellt und mit den Krankenkassen abrechnet. Deshalb zahlt der Bürger keinen Cent, im Unterschied zu den anderswo zum Kauf angebotenen Selbsttets (mehr dazu auf Seite 13). Es muss auch niemand einen selbst gekauften Test mitbringen.

Hier gibt es eine Bescheinigung

Diana Fischer: „Es sind nur bestimmte Fabrikate der Selbsttests zugelassen. Die Praxis geht auf Nummer sicher, indem bestellt wird, was anerkannt ist.“ Die Bescheinigungen über das Testergebnis dürfen auch nur Einrichtungen ausstellen, die gegenüber den Gesundheitsbehörden ein Testkonzept vorweisen.

Die Beratungsstelle eigne sich gut als Testzentrum. Sie liege mitten in der Stadt. Ein Einbahnstraßensystem mit Zugang und Ausgang könne eingerichtet werden, so Diana Fischer. Außerdem kommen aus den Reihen des Vereins Helfer für Dokumentation, Vor- und Nachbereitung. Der Verein schöpft dabei aus dem Pool eigener ehrenamtlicher Nachbarschaftshelfer, Hospizbegleiter und Alltagsbegleiter, die sich ebenfalls testen lassen.

Dreimal die Woche offen

Fällt ein Schnelltest positiv aus, muss der Getestete sich in Quarantäne begeben, beim Hausarzt melden und einen PCR-Test vornehmen lassen. Am Freitag, 12. März wird ab 9 Uhr mit den Tests begonnen. Dreimal die Woche ist geöffnet: montags 15 bis 17 Uhr sowie mittwochs und freitags 9 bis 11 Uhr. Es gilt die Coronaschutzverordnung und das Hygienekonzept des Beratungszentrums. Telefonisch kann nachgefragt werden unter der Nummer 034321/ 688 257. Zu den Öffnungszeiten muss sich jedoch niemand anmelden. Die Krankenkassenversichertenkarte ist vor dem Test vorzulegen.

Von Steffi Robak