Leisnig: Krasser Schnitt – Was bleibt von der Linde an der Gartenstraße

Leisnig

Die Männer mit der Kettensäge haben ihr ganz schön in die Krone gelangt – die Linde an der Ecke Chemnitzer Straße, Gartenstraße in Leisnig wurde obenrum kräftig zurück gestutzt. Das wird dem Baum helfen, sich einigermaßen zu erholen. So wird das jedenfalls bei der Stadtverwaltung gesehen. Der Stadt gehört der Baum nämlich – obwohl er auf privatem Grund steht.

Das weit ausladende Geäst des Baumes macht an dieser Stelle in der Stadt zwar optisch viel her. Doch der ursprüngliche Baumbesitzer wollte die Linde fällen lassen: Teile der Krone ragten bis in den öffentlichen Verkehrsraum hinein, über die Chemnitzer Straße. Doch das ist nicht der alleinige Grund, warum der Baum Sorgen bereitetet: Wo der Hochstamm aufhört und sich das erste Mail teilt, um noch weiter oben die Krone zu bilden, hat sich eine Hohlstelle gebildet.

„Weil sich in derartigen Stellen Regenwasser sammelt und das Holz zu faulen beginnt, ist das für die Sicherheit eines Baumes immer ein Problem“, sagt Thomas Schröder vom Bauamt der Stadt. Je weiter die oberen Äste wachsen, die Krone größer und damit schwerer wird, um so stärker wird die Last, die genau auf diesem Zwiesel liegt. Der Stamm droht an dieser Stelle auseinander zu brechen.

An dieser Linde an der Straßenkreuzung war das um so bedrohlicher. Das Geäst war bereits mit einer Verankerung beziehungsweise mit Fangbändern versehen. „Diese wurden jetzt im Zuge des Rückschnitts nachjustiert“, so Schröder. Der Rückschnitt selber hat zum Ziel, den Überhang der Äste so weit zu minimieren, dass der Baum die Last seiner eigenen Äste weiter tragen kann.

Im Sommer hatte es wegen dieser Linde im Stadtrat von Leisnig Diskussionen gegeben. Es ging um den Fällantrag des Eigentümers. Letztlich hat die Stadt den Baum sogar gekauft, damit er erhalten werden kann. Der Eigentümer des Grundstückes sah sich nicht mehr in der Lage, die Verkehrssicherungspflicht für den Baum zu gewährleisten. Leicht gemacht hat er es sich trotzdem nicht mit dem Baum: Vor rund sieben Jahren ließ er die Krone der Linde schon einmal sichern. Aus dieser Zeit stammen auch die jetzt noch vorhandenen Ankerbänder. Damit nun der Rückschnitt erledigt werden konnte, kaufte die Stadt den Baum einschließlich der etwa zehn Quadratmeter um den Stamm herum. In dem Bereich wird das Wurzelwerk vermutet. Gekauft hat die Stadt den Baum und die Fläche ringsherum für einen symbolischen Euro. Die Kosten für die vorm Verkauf nötige Vermessung und den Notar hat der Grundstückseigentümer übernommen. Den Kronenrückschnitt bezahlt er übrigens auch selbst, spendet dafür an die Stadt rund 1000 Euro.

Von Steffi Robak