Leisnig Kulturbahnhof: Ab durch die Halle 

Leisnig

Am Kulturbahnhof beginnen im Oktober die Arbeiten an der Durchgangshalle. Zuvor lädt die Einrichtung wie auch im Vergangenen Jahr zum gemeinsamen Musizieren ein – und zwar die ganze Woche lang. Am Sonnabend ist Konzert.

Die Vorbereitungen für den Sanierungsstart haben die Crew vom Kulturbahnhof die vergangenen Wochen des Musiksommers bereits begleitet. Nicht zuletzt muss das Sanierungsprojekt bei Behörden und Förderstellen sowie Geldgebern gut ankommen.

Fast wieder so wie früher

Was die Durchgangshalle anbelangt, soll es werden wie früher: Vom Bahnhofsvorplatz aus betreten die Reisenden das Gebäude. Rechts der Halle, in der ehemaligen Gepäckaufbewahrung, soll es ein Co-Working-Café geben. Sowohl zum Treffen und Plauschen als auch als Ort für gemeinsames Arbeiten soll das Café zum Verweilen unterm Dach vom Kulturbahnhof einladen.

Die Räume links von der Eingangshalle sind verplant für Büros sowie Unterrichtsräume. „Etwa Anfang Oktober soll Start für die Sanierung sein“, steckt Kathryn Döhner die nächsten Schritte des Vorhabens ab. Als Erstes ist also die Durchgangshalle dran. Allein deren Sanierung kostet etwa 200 000 Euro. Für das historische Dach haben die Bahnhofseigentümer das Denkmalamt im Boot beziehungsweise die Behörde ein spezielles Auge auf das Dach.

Für die Halle selbst soll ein Teil der zu erwartenden Kosten über Fördermittel abgedeckt werden. Und: Die vierköpfige Crew der Bahnhofseigentümer um Kathryn Döhner möchte den Beginn der Sanierungsarbeiten mit einem Crowd-Funding-Projekt übers Internet begleiten. Zum Zwecke des Crowd-Fundings werden Projekte, deren Initiatoren finanzielle Hilfe benötigen, auf einer Internetplattform vorgestellt.

Die Plattformbetreiber bieten Raum sowie verschiedene Formate auf ihrer Seite an, mit denen die jeweiligen Initiatoren für ihr Projekt werben können. Zudem koordinieren die Plattformanbieter den Spendenzufluss. In Kürze wird der Zugang zur Seite vom Kulturbahnhof frei geschaltet.

Punkten mit Spezial-Projekten

Der Kulturbahnhof will dabei vor allem mit Kultur punkten, die einen hohen Mitmachfaktor in sich birgt. Was da Spezielles läuft in Leisnig, kann gerade in diesen Tagen verfolgt und mitgestaltet werden. Am Ende des diesjährigen Musiksommers steht die aktuelle Musikwoche, und an deren Ende am Sonnabend, 11. September, ein Tag der Musik. Dafür wird seit Montag täglich ab 20 Uhr geprobt.

Musikbegeisterte, ob Instrumentalisten oder Sänger, sind dazu eingeladen, sich mit einer täglichen Probe auf das Konzert am Sonnabend vorzubereiten. Das Interessante daran: Professionelle Musiker aus verschiedenen Ländern Europas studieren auf Einladung des Kulturbahnhofs mit den Anwesenden das Programm für den Sonnabend ein.

Von Steffi Robak