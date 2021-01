Leisnig: Laden zu wegen Corona – Was tun, damit der Lehrling nicht auf der Straße steht?

Leisnig

An den Gymnasien und Oberschulen geht es momentan darum, dass sich die Abschlussklassen im Präsenzunterricht auf ihre bevorstehenden Prüfungen vorbereiten. Doch wie sieht es mit der praktischen Ausbildung von Lehrlingen aus - wenn der Ausbildungsbetrieb wegen der Corona-Verordnung geschlossen bleiben muss?

Das betrifft neben Gaststätten oder den Einzelhandel unter anderem Frisöre. Frisörmeisterin Antje Reinwardt aus Leisnig hat eine Lösung, bei der die praktische Ausbildung nicht auf der Strecke bleibt: Lehrling Emily Luise Seeger wird zweimal wöchentlich in den ansonsten geschlossenen Salon Elite an der Colditzer Straße bestellt. Dann wird an speziell für die Frisörausbildung existierenden Puppenköpfen probiert.

Anzeige

Training für Kopfmassage

„Ich habe mindestens zehn davon da“, schätzt die 40-jährige Unternehmerin. An Langhaarköpfen wird zum Beispiel das Wickeln für Kaltwellen geübt oder spezielle Einlegefrisuren. „Wird etwas geschnitten, geht am gleichen Kopf später nur noch eine noch kürzere Frisur“, so Reinwardt. Auch die Kopfmassage will praktisch geübt werden. Sie ist Bestandteil bei Prüfungen, drei verschiedene Griffe muss der Lehrling sicher zeigen können.

Die 20-jährige Emily ist im zweiten Lehrjahr. Sie müsste im März den ersten Teil ihrer Gesellenprüfung ablegen. Der Termin ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Eins weiß die junge Frau: Ohne praktisches Lernen gemeinsam mit ihrer Ausbilderin wäre sie nicht vorberietet.

Lehrvertrag ist bindend

Als die Polkenbergerin im Sommer von einem anderen Ausbildungsbetrieb nach Leisnig wechselte, bekam sie manche Arbeiten am Kunden bereits übertragen. Für vieles andere, bestimmte Schnitttechniken zum Beispiel, brauche sie noch Anleitung. Antje Reinwardt sagt: „Wir haben schließlich einen Lehrvertrag miteinander abgeschlossen. Ich kann nicht einfach sagen, mein Geschäfts ist zu, deshalb bringe ich dem Lehrling nichts mehr bei. Die jungen Leute lernen ja nicht allein für ihre Prüfung, sondern für ihren späteren Beruf und Broterwerb.“

Ehemann übernimmt Kinder

Eine Selbstverständlichkeit ist ein derartiger Einsatz für einen Lehrling nicht, weiß Emily von den anderen Lehrlingen aus ihrer Berufsschulklasse. Die Inhaberin des Friseursalons muss sich diese Einsatztage für ihren Lehrling, zwei volle Arbeitstage in der Woche, gut planen. Dann übernimmt ihr Ehemann die Betreuung der fünf und zehn Jahre alten Kinder, einschließlich Homeschooling. Er arbeitet beim Apparatebauer AEL in Leisnig. Das Unternehmen erlaubt diese Flexibilität. Die Praxisvermittlung ist in einem wegen zwangsweiser Schließung ruhenden Unternehmen ohne Kundschaft im Grunde unmöglich. Welche Konsequenzen das haben kann, ist zu erfahren von Romy Weisbach von der Handelskammer Chemnitz.

Auch wenn das Unternehmen auf behördliche Anweisung geschlossen werden muss, wie zum Beispiel bei den Frisören, müsse die Ausbildung so lange wie möglich aufrechterhalten werden. Dies sei unter Umständen für eine kürzere Zeit auch ohne Öffnung des Betriebes für Kunden möglich, was nur im Einzelfall beurteilt werden könne.

Schlimmstenfalls platzt Lehre

„Ist die Ausbildung nicht mehr möglich, muss diese gegebenenfalls ausfallen. In diesem Fall besteht dennoch die Pflicht zur Fortzahlung der Vergütung. Doch es kann ein Recht zur außerordentlichen Kündigung durch den Betrieb entstehen.“ Das gelte zum Beispiel, wenn dann doch die Betriebsaufgabe ins Kalkül gezogen werden. Ob der Lehrling dann schlimmstenfalls mit abgebrochener Lehre dasteht? Weisbach dazu: „Ja, im Ernstfall wäre das so. Doch ich denke, der Großteil unserer Ausbildungsbetriebe ist sich der Verantwortung bewusst und hält den Lehrvertrag aufrecht.“

Von Steffi Robak