Leisnig: Lebenszeit-Chor sogar für Zugabe gefragt

Leisnig

Dafür, dass es eigentlich gar nicht stattfinden sollte, war das 60. Leisniger Blütenfest ziemlich gut besucht. Zum Beispiel am Sonnabendabend. Da waren über 1000 Menschen auf dem Markt. Nicht nur, dass es dort super Musik gab, ein großes Fahrgeschäft des Rummels lief bis weit in die Konzertnacht und lockte Besucher.

Ein Hauch von Rammstein: Das Trommel-Trio „Stamping Feets“. Quelle: Dirk Wurzel

„Die Corona-Situation ist noch nicht vorbei. Darum wollten wir das 60. Blütenfest eigentlich gar nicht stattfinden lassen“, sagte Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Dass es dann doch stieg, lag nach Tobias Goths Worten an den Vereinen und dem Druck, den diese machten. „Es war die richtige Entscheidung, doch zu feiern“, so der Bürgermeister.

Peter „Eingehängt“ Meyer kam spielte mit seinem Bandprojekt „Ein Puhdy kommt mit Band“. Er blies das Saxophon und haute auf dem Keyboard in die Tasten. Quelle: Sven Bartsch

Es fällt schwer, dem Mann zu widersprechen. Am Sonnabendabend erlebte Leisnig ein kleines Musikfestival, das der Chor des Hospizes „Lebenszeit“ eröffnete und sogar eine Zugabe spielen musste, unterstützt von den Musikern, die den Leisniger Bahnhof aus dem Dornröschenschlaf geholt haben. „Lebenszeit“ heißt nicht nur der Verein, der das Lesiniger Hospiz trägt, sondern auch ein Song von den Pudhys. Dieser erklang dann noch ziemlich oft. Denn der Verein ist seit zehn Jahren in Leisnig tätig und dieses Jubiläum war ein weiterer Grund zum feiern.

Die Stiefelwacht darf natürlich auch nicht fehlen, wenn sich in Leisnig Vereine präsentieren. Quelle: Sven Bartsch

„Lebenszeit“ sang nicht nur der Chor, auch die Trommler von „Stamping Feet“ (deutsch: Stampfende Füße) interpretierten ihn auf ihre Weise. Ihr Frontmann Basti Reznicek gab sich alle Mühe, die Stimmung im Publikum anzuheizen. Etwa, indem er mit dem Mikro durch die Reihen ging und und zum sequenziellen Mitsingen aufforderte und auch sonst mit großem körperlichen Einsatz durch die Show führte.

Und auch nicht Carla Lichtenstein vom Kulturbund. Quelle: Sven Bartsch

In dieser Gruppe mischt übrigens Sven Hertrampf mit, der Sohn des Puhdys-Gitarristen Dieter „Quaster“ Hertrampf. „Damit haben wir anderthalb Puhdys im Programm“, sagte Wolfgang Scheefe scherzhaft. Der Vorsitzende des Obstland-Fördervereins schilderte auch, welche Mühe es war, das Blütenfest zu organisieren und war am Sonnabendabend froh, dass sich diese Mühe gelohnt hatte.

Bevor es am Abend rockte und bebte, ging es am Nachmittag eher gemütlich zu. In Spitzenzeiten besuchten über 1000 Menschen das Blütenfest. Quelle: Sven Bartsch

Der ganze Puhdy kam nach „Stamping Feet“ in Gestalt von Peter Meyer auf die Bühne. Den Umbau – die Trommeln und Becken mussten weitgehend runter, andere Instrumente wie Gitarren, Bass, Keyboard und Saxophon rauf – überbrückte Moderator Hansjoerg Öhmig, indem er Mitstreiterinnen des Lebenszeit-Vereins interviewte und auch Bürgermeister Goth zu Worte kommen ließ.

Peter Meyer spielt Keyboard und Saxofon in seinem Bandprojekt „Eingehängt – Ein Puhdy kommt mit Band“, in dem er den Altersdurchschnitt deutlich anhebt. Was auch in Leisnig Gegenstand liebevoller Frotzeleien unter den Musikern war. Musikalisch war der Auftritt auch topp. Es erklangen überwiegend die Pudhys-Klassiker, darunter solche zeitlosen Stücke wie „Wenn ein Mensch lebt“. Nach Peter Meyer und Band übernahmen „Die Unkomplizierten“ die Bühne.

„Wir haben viel Druck gemacht, damit dieses Fest steigen konnte“, sagt Wolfgang Scheefe. Mit „wir“ meint er den Obstland-Förderverein und den Hospizverein Lebenszeit. Auf dem Fest präsentierten natürlich auch noch weitere wichtige Vereine aus Leisnig, wo das Ehrenamt einen hohen Stellenwert hat. Das Geburtstagskind Lebenszeit-Verein profitierte übrigens vom Konzert. Das kostete zwar keinen Eintritt aber die Spenden flossen über einen Anteil am Erlös aus dem Getränkeverkauf

Von Dirk Wurzel