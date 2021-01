Leisnig: Leute gesucht bei Archivdienstleister DMI

Leisnig

Die Krise als Chance: Der Archivdienstleister DMI in Leisnig sucht derzeit neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das habe sich innerhalb der vergangenen Wochen gezeigt, welche die Krankenhäuser, also die Kunden des Archivdienstleisters, mit einer neuen Situation konfrontiert.

„In dieser Hinsicht ist das DMI ein Beispiel dafür, wie grundlegend und auch wie dynamisch Corona die Digitalisierung fördert“, so Betriebsleiter Michael Graetz.

Anzeige

Für Kliniken zusätzliche Herausforderung

„Vor allem die Krankenhäuser als unsere Kunden wollen über Patientenakten digital verfügen können. Aufgrund der besonderen Umstände durch die Behandlung von Covid-19 Patienten müssen sie kontinuierlich Behandlungsaufgaben neu bewerten, gewichten und auch verschieben“, so Graetz weiter. Für die Kliniken entstünde damit eine zusätzliche Herausforderung.

„Jetzt müssen und wollen wir als IT- und Archivdienstleister bei der Digitalisierung der Patientenakten nochmal einen Zahn zulegen“, sagt der Betriebsleiter. Dafür würden auch neue Mitarbeitende in der Produktion gebraucht.

Höhere Produktionskapazität nötig

Mit über 500 Mitarbeitenden in Leisnig sehe DMI nach wie vor einer guten und steigenden Auftragslage entgegen. Die Kapazitäten in der Produktion müssten weiter erhöht werden.

Job-Chancen in der Krise

„Das sind damit auch echte Job-Chancen, die in der Krise entstehen“, so Graetz weiter. Gesucht werden aktuell vor allem Mitarbeitende für die zeitintensive Vorbereitung der Aktendigitalisierung. Diese Tätigkeit bedarf keiner besonderen Vorbildung und die Einarbeitung erfolgt durch erfahrene Mitarbeitende innerhalb kurzer Zeit.

Wer sich interessiert, besucht die DMI Homepage www.dmi.de. Auch Bewerbungen können auf diesem Wege an das Unternehmen gerichtet werden. Schriftlicher und telefonischer Kontakt sind ebenfalls möglich.

DMI ist seit über 50 Jahren führend in der Verarbeitung von Patientenakten für eine Vielzahl von Kliniken und Krankenhäusern in ganz Deutschland. Michael Graetz weiter: „Das Unternehmen stellt somit auch einen relevanten Baustein in der medizinischen Versorgungskette dar.

Verstärkung nötig und willkommen

Es bleibt unverändert wichtig, alle entstehenden Dokumentationen – sprich Patientenakten – verlässlich und termingerecht zu verarbeiten. Hier ziehe ich den Hut vor den Leisniger Kollegen, die es schaffen, nach Kräften mitzuziehen.“ Verstärkung sei nötig und willkommen.

Von Steffi Robak