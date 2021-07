Leisnig: Lotta Leben punktet beim Buchsommer   

Leisnig/Hartha

Emely-Jolie Müller hat momentan alle Hände voll zu tun. Die 17-Jährige Leisnigerin schlägt Bücher in Folie ein und macht sie ausleihfertig für den diesjährigen Buchsommer. Der startet in der Leisniger Stadtbibliothek am kommenden Dienstag. Und dieses Jahr haben Kerstin Otto und Konstanze Eulitz in Emely-Jolie Müller eine tatkräftige Helferin. Als Praktikantin bei der Stadtverwaltung gehören die letzten drei Schuljahreswochen der 17-Jährigen den Büchern in der Stadtbibliothek.

Neue Serien-Teile bestellt

Für den Buchsommer kam wieder eine ganze Menge neu dazu. „Sehr gefragt bei den jungen Lesern sind bestimmte Buchreihen“, so Bücherei-Leiterin Kerstin Otto. Diese würden dann für die neuen Buchsommerleser neu angekauft. Kerstin Otto nennt Beispiele: „Die Eulenzauber-Reihe von Ina Brandt gehören auf jeden Fall dazu.“ Bei Mädchen sei die „Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer beliebt. Auch neue Teile der Reihe „Wie man 13 wird...“ von Pete Johnson oder „Cube Kid“ Erik Gunnar Taylor wurden neu ins Programm genommen. „Die jungen Leser fragen direkt nach neuen Büchern aus diesen Reihen. Dann nehmen wir sie natürlich gerne ins Programm“, so Kerstin Otto. Das Phänomen, dass besonders Buchreihen beliebt sind, erklärt sich die Bücherei-Chefin so: „Manche Leser haben sich mit einem bestimmen Autoren angefreundet, lesen das dann besonders gern. Nicht selten ist es die Identifikation mit einer Hauptfigur in den Geschichten, für welche Kinder Sympathie entwickeln.“ Beispiel hierfür sei „Lotta Leben“. „Darin erkennen sich die Kinder wieder, und es ist mit seiner Comic-Form auch für Kinder ansprechend.“

Um die hundert Kinder und Jugendliche beteiligen sich jährlich in Leisnig am Buchsommer. Wer drei Bücher gelesen hat und anhand von richtig beantworteten Fragen das auch nachweisen kann, kann an der Abschlussparty teilnehmen. Die steigt dieses Jahr am 15. September mit einem Outdoor-Event am Kanuheim an der Mulde. Wenn die Schule mitspielt, kann der erfolgreiche Buchsommer-Leser sogar mit einer Eins in Deutsch in das nächste Schuljahr starten.

Und das ist in Hartha los

Auch die Bibliothek in Hartha nimmt wieder am Buchsommer teil. „Direkt am ersten Tag waren die ersten Kinder und Jugendlichen bei uns, haben sich angemeldet und ihren Clubausweis und das Logbuch abgeholt“, erklärt Andrea Zenker, Leiterin der Stadtbibliothek in Hartha. Dabei gibt es einige Wiederholungstäter, die immer wieder am Buchsommer teilnehmen. Aus Fördergeldern und Eigenmittel haben sie in 100 neue Bücher investiert, die auf zwei neuen Regalen präsentiert werden. „Wir hoffen, dass die Bücher schnell gelesen und zurückgebracht werden und somit viele Kinder an dem Projekt aktiv teilnehmen können“, erklärt Zenker.

Von Steffi Robak