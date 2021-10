Leisnig: Mit fertiger Wagler-Straße kehrt sich alles um 

Leisnig

Es geht voran mit dem Bau der Karl-Wagler-Straße in Leisnig. Am Ende dieser Woche sollen die Arbeiten rund ums Asphaltieren in Angriff genommen beziehungsweise abgeschlossen werden. Aus Richtung Lindenplatz wurde die Wasserrinne gepflastert. In diesem Jahr noch soll die Straße fertig gestellt werden.

Die Arbeiten hat die Straßenbaufirma Andrä aus Leisnig übernommen. Von dort kam auch der Vorschlag, an der neuen Karl-Wagler-Straße Bordsteine mit zu verbauen, die eigentlich von ganz woanders in der Stadt kommen: Von der Johannistalstraße. Auch dort baut derzeit die Firma Andrä. An der Johannistalstraße werden neue Borde verbaut.

Weil die von dort stammenden alten Borde in der Wagler-Straße wieder Verwendung finden, wird das dortige Projekt finanziell günstiger. Trotzdem werden knapp über 200 000 Euro verbaut. Straße und Fußwege werden asphaltiert. Zuvor waren schon der Abwasserkanal, Strom- sowie Gasleitungen neu verlegt worden.

Als eines der letzten großen innerstädtischen Straßenbauprojekte schließt sich der Bau der Karl-Wagler-Straße an die Sanierung vom Lindenplatz an. Ist diese fertiggestellt, wird sich mit ihrer Freigabe die Verkehrsführung in diesem Bereich der Stadt erheblich ändern.

Über die Wagler-Straße soll in Zukunft der Autoverkehr vom Lindenplatz abfließen, wenn die Eltern ihre Kinder morgens zur Schule bringen beziehungsweise am Nachmittag holen. Besonders in den Morgenstunden, vor Schulbeginn, konzentriert sich der Autoverkehr am Lindenplatz.

Die neu ausgebaute Wagler-Straße bietet einen besseren Verkehrs-Abfluss des Schulzubringer-Verkehrs in Richtung Osten. Die Karl-Wagler-Straße soll dafür eine Einbahnstraße werden. So sieht es das neue Verkehrskonzept für die Leisniger Innenstadt vor.

Aus Richtung Lindenplatz wird das Stück Wagler-Straße bis zur Einmündung Würkertstraße zur Einbahnstraße. Von dort sollen die autofahrenden Eltern dann auch in die Würkertstraße einbiegen. So gelangen sie zur Chemnitzer Straße.

Aus Richtung Rosa-Luxemburg-Straße bis zur Einmündung Würkertstraße ist die Wagler-Straße dann ebenfalls eine Einbahnstraße, allerdings in die entgegengesetzte Richtung. So erreichen später die Schulbusse die Haltestelle hinter dem Gebäude der Peter-Apian-Schule.

Von Steffi Robak