Leisnig: Mitmenschliche Hilfe in Corona-Zeit wichtiger denn je

Leisnig

Das Beratungszentrum Lebenszeit, an der Chemnitzer Straße 3 in Leisnig, versteht sich als Anlaufstelle zu Fragen zur Pflegebedürftigkeit und schweren Erkrankungen. Die Einrichtung, getragen vom Hospiz- und Palliativ-Verein Lebenszeit, bietet für Interessierte wieder Kurse an.

„Die Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig die Hilfe für Mitmenschen ist. Gleichzeitig bieten wir fachliche Begleitung für jene, die sich ehrenamtlich engagieren wollen für Senioren und Pflegebedürftige“, so Mitarbeiterin Ina Marhoffer. Manchmal seien es kleine Dinge, die im Alltag von großer Bedeutung sind: So sei es in der ländlichen Region eine Begleitung zum Hausarzt oder Unterstützung zum Einkauf förderlich. Ein anderes Mal wünsche sich jemand wen zum Reden der für einen Spielenachmittag.

Wer bereit ist, sich der Aufgabe zu stellen, dem bietet das Beratungszentrum Unterstützung bei der Qualifizierung. Marhoffer: „Wir bieten kostenlose Schulungen zum Nachbarschaftshelfer. In einer kleinen Gruppe werden Themen bearbeitet, Erfahrungen besprochen oder mit Hilfe moderner Medien veranschaulicht.“ Der nächste Kurs soll am 1. und 2. Dezember stattfinden. Ebenso unter Einhaltung des Hygienekonzeptes wird der erste Schulungskurs für „Niedrigschwellige Entlastungsleistungen“ angeboten.

Wesentliche Krankheitsbilder werden betrachtet, gesetzliche Grundlagen erarbeitet, individuelle Abrechnungen für die Pflegekassen angefertigt. Mit dieser Qualifizierung können Betreuungsleistungen abgerechnet werden. Der Kurs findet vom 9. bis 13. November statt. Die Anmeldung läuft telefonisch über 034321 /688 257 und ist per Email über die Adresse bzl.ina.marhoffer@lebenszeit-ev.de möglich.

Von Steffi Robak