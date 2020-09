Leisnig: Mutter sucht nach 14-jährigem Sohn

Leisnig

In sozialen Netzwerken bittet eine Mutter aus Leisnig um Mithilfe bei der Suche nach ihrem Sohn Kenny. Der 14-Jährige habe am Montag 6.45 Uhr die Wohnung in Leisnig verlassen und ist seitdem verschwunden. Die Mutter beschreibt den Jungen wie folgt: 1,60 Meter groß, braune Augen, dunkelbraune leicht gelocktes Haar. Als er das Haus verließ, trug er eine kurze knielange orangefarbene Hose, eine dunkelgrau melierte Jacke mit neongrünen Reißverschlüssen, hellgrau melierte Turnschuhe. Er hat einen großen Rucksackin Tarnfarben bei sich. Der Junge trägt Airbrush-Tattoos.

Die Polizeidirektion Chemnitz bestätigt auf Anfrage, dass eine Vermisstenanzeige einging. „Momentan gibt es keine Verdachtsmomente, dass ihm etwas zugestoßen ist“, sagt Polizeisprecher Marcus Gerschler.

Die Beamten des Reviers Döbeln prüften bereits mögliche Aufenthaltsorte und mögliche Kontaktpersonen. Laut Gerschler sei nach den bisherigen Ermittlungen nicht auszuschließen, dass sich der Jugendliche außerhalb vom Freistaat Sachsen aufhält.

Von Steffi Robak