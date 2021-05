Leisnig: Muttertags-Grüße aus dem Obstland 

Leisnig

Am Sonntag ist Muttertag – für die Obstland Dürrweitzschen AG eine Gelegenheit, eine kleine Aufmerksamkeit in ihren Sachsenobst-Hofläden anzubieten. In Leisnig, Dürrweitzschen und Ablaß sowie im Abhof-Verkauf der Kelterei in Neugreußnig findet sich ab sofort ein eigens für diesen Tag zusammengestelltes Muttertagskörbchen, das mit Spezialitäten aus der Region gefüllt ist.

Das Körbchen bietet eine Flasche leichten Sachsenobst-Sommerwein in den Sorten Rhabarber oder Johannisbeere mit individuellem Schlüsselanhänger, ein paar knackige Sachsenobst-Äpfel, eine erlesene Nougatspezialität der Marke Viba, ein Tütchen mit feinen Samen für die heimische Blumenwiese sowie ein Glas Wermsdorfer Bio-Haselnusskrem. Es kommt aus der Manufaktur des Chocolatiers Olav Praetsch.

Wer für den Sonntag also noch etwas braucht, um bei der Mutter, Mama, Mutti... Dankeschön zu sagen, der kann noch schnell in einem der Hofläden vorbei schauen.

Von daz/sro