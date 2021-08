Leisnig: Nach Altstadtfest die nächsten Partys im Visier

Leisnig

Das Altstadtfest ist gut gelaufen. So schätzt es Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) ein. „Die Beteiligten hatten ein gutes Gefühl für die Situation. Und an den einzelnen Veranstaltungsorten waren die Besucherzahlen ständig unter Kontrolle.“

Goth sagt das mit Blick auf die Corona-Bestimmungen. Die Mitarbeiter des Security-Unternehmens hatten ihre Zähler immer im Anschlag. So war Stets der Überblick gegeben, wie viele Gäste sich jeweils auf dem Festgelände befinden. Wo es ging, so am Lindenplatz, war das Areal abgezäunt, damit die Besucher-Zahl unter Kontrolle blieb.

Leisnig ist in Feierlaune. Dass es zuvor Verstimmungen gab mit einzelnen Mitveranstaltern wie dem Schützenverein, räumt Goth ein. Das führt er darauf zurück, dass nach einem Jahr Feierpause manches aus dem Blick geraten sei. Ende September gebe es noch eine Auswertung mit dem Döbelner Gastronomen Michael Köhler.

In welcher Form 975 Jahre Leisnig noch einmal eine Rolle spielen, sei ebenfalls zu überdenken. Der Bürgermeister kann es sich jedenfalls vorstellen, dass im kommenden Jahr zum Altstadtfest-Termin mit der gewohnten Planungssicherheit, ein Jubiläum „975 plus 1“ begangen wird.

Ein Manko, das mehrere Veranstaltungen beziehungsweise Orte betraf: Sie wurden im Festflyer nicht angekündigt. Dabei hatten die Veranstalter ihre Angebote durchaus in den vorbereitenden Gesprächsrunden bei der Stadt angemeldet. Dazu sagt Goth: „Mir tut das leid. Leider konnte ich vor dem Druck des Flyers den Entwurf nicht noch einmal gegenlesen. Es wäre sonst sicher aufgefallen, dass manches nicht auftaucht.“ Insgesamt sei er mit dem organisatorischen Ablauf jedoch zufrieden, so auch mit der Ordnung uns Sauberkeit nach dem Fest, wie auf dem Rummelplatz am Lindenplatz.

Nun blickt Goth in Richtung weiterer Veranstaltungen, die sich in der Leisniger Innenstadt anbahnen. Als nächstes steht das Weinfest am 18. September ins Haus. Dieses wird traditionell vom Gewerbeverein auf dem Marktplatz veranstaltet. Die Vereinsmitglieder stehen dafür in den Startlöchern. Gäste aus der ungarischen Partnerstadt Halasztelek, zum Stadtfest im Übrigen ebenfalls anwesend, seien dann auch wieder in Leisnig und betreiben einen eigenen Weinstand.

Mit Blick auf den nächsten Zwiebelmarkt in Bünde, traditionell ebenfalls im September, bedauert Goth, dass von dort noch kein klares Signal kam. Es stehe noch nicht fest, ob gefeiert wird. Er selber würde jedenfalls gern wieder hinfahren.

In Leisnig stehe als nächstes die Vorbereitung vom Weihnachtsmarkt an. „Das ist für uns auf jeden Fall ein Thema“, so Goth weiter. Er hat erkannt: Die Menschen wollen sich nach der langen Zwangspause wegen der Corona-Bestimmungen wieder zum Feiern treffen. Das habe der gute Zuspruch zum Altstadtfest gezeigt. „Ich hoffe auf ein entsprechendes Signal von der Regierung, dass zu dem Zeitpunkt dann auch vieles wieder gehen soll“, sagt das Leisniger Stadtoberhaupt.

Gleiches gelte für das Blütenfest im nächsten April. „Dafür haben wir schon zu Musikern Kontakt aufgenommen“, gibt Goth einen Ausblick. Mit den Sportlern aus der ungarischen Partnerstadt sei zudem man überein gekommen, dass es wieder einen internationalen Boxwettkampf geben soll.

Von Steffi Robak