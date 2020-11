Leisnig: Nach Corona-Lockdown mehr Tierheim-Tiere?

Leisnig

Verstärkt die Zeit des Corona-Lockdowns die Nachfrage nach Tierheim-Tieren? Für Menschen, die aus verschiedenen Gründen sozial isoliert leben, ist ein Tier ein idealer Partner. Der Corona-Lockdown verstärkt nun mit den Kontakt-Einschränkungen die soziale Isolation in allen Altersgruppen und verschiedenen Familienkonstellationen - möglicherweise mit tragischen Konsequenzen für das Tier.

Zeitaufwand falsch eingeschätzt

„Dann kann es schon vorkommen, dass plötzlich in der Lockdown-Zeit ein Tier zur Debatte steht, wo das zuvor kein Thema war. Es besteht die Gefahr, dass der auf lange Sicht zur Verfügung stehende Zeitfonds unter dem Eindruck der Kontaktbeschränkungen völlig falsch eingeschätzt wird“, so Rosi Pfumfel vom Tierheim in Leisnig.

Momentan ein Hund im Tierheim

Momentan ist es relativ ruhig im Tierheim am Eichberg. Nur Labrador-Mischling Nick wartet auf ein neues Zuhause. Zuletzt lebte der heute siebenjährige Hund bei einem älteren Herren. Der konnte ihn aus gesundheitlichen Gründen nicht behalten. Die Angehörigen des Mannes brachten den Hund zunächst in einer Tierpension unter. Doch die Voraussetzungen für ein Leben beim ursprünglichen Herrchen besserten sich nicht. Die Tierpension war auf Dauer keine Alternative. Das Leisniger Tierheim nahm den Hund auf. „Das ist relativ häufig der Fall, dass ältere, allein lebende Menschen ein Tier in ihr Leben integrieren. Sie haben auch die Zeit dafür“, so Pfumfel.

Tier als sozialer Partner

Das Tier sorge für einen regelmäßigen Tagesablauf, weil es seine Versorgung, Spaziergänge und Zuwendung braucht. „Oft haben ältere Tierheim-Tiere mit einem älteren Menschen noch eine gute gemeinsame Zeit – bis der Mensch am Lebensende nicht mehr die Kraft aufbringt für ein Tier.“

Dieses Phänomen an sich sei bekannt: „Ein Tier bietet einem Menschen konstant sozialen Kontakt. Gerade in Zeiten, wenn dieser durch Verordnungen über lange Zeiträume hinweg eingeschränkt werden muss, ist die Versuchung groß, das Kontaktdefizit beispielsweise mit einem Hund zu kompensieren.“

Momentan beobachtet Rosi Pfumfel noch nicht, dass der Corona-Lockdown als Anlass dient, dass Leute nach einem Hund fragen. Jedoch wendet sich der Deutsche Tierschutzbund alarmiert an die Öffentlichkeit.

Welpenhandel spitzt sich zu

In einer jüngsten Information wird berichtet, der illegale Handel mit Welpen im Internet spitze sich gegenwärtig zu. Es wird ein Zusammenhang hergestellt mit dem Lockdown: „Sorge bereitet den Tierschützern die Corona-Krise, die den Wunsch vieler Menschen nach einem Haustier offenbar noch verstärkt hat. Hinzu kommt: Gerade zu Weihnachten landen immer wieder Welpen auf dem Gabentisch.“

Ob es ein direktes Corona-Phänomen in Tierheimen gibt, werde sich zeigen, wenn der Lockdown mit seinen Kontaktbeschränkungen aufgehoben wird, vermutet die Leisniger Tierheimleiterin. „So traurig es klingt: Am Ende landen die Hunde dann doch wieder im Tierheim.“

Konkrete Umstände erfragen

Im Tierheim werde generell bei Tiervermittlungen darauf geachtet, in welche Hände ein Tier kommt. „Wir fragen natürlich nicht direkt, ob es mit dem Lockdown zu tun hat, erfragen jedoch die künftigen Lebensumstände des Vermittlungstiers.“ Dass der Lockdown als Hintergrund trotzdem eine Rolle spielen kann, ist ihr bewusst.

So seien es in Familien oft die Kinder, die sich einen vierbeinigen Gefährten wünschen, während Schul- und Kindergartenschließungen möglicherweise um so mehr. „Erst versprechen die Kinder, sie kümmern sich und gehen morgens mit dem Hund raus. Das geht ein paar Wochen gut. Dann schläft das Interesse ein. Für das Tier ist das eine Katastrophe.“

Auch für Erwachsene strukturiert ein Lockdown den Arbeitsalltag anders als sonst. Es wird im Homeoffice gearbeitet oder in Kurzarbeit. Da fällt mehr Zeit ab für einen Hund. Ob sich das später so aufrecht erhalten lässt, müsse von Beginn an geklärt sein.

