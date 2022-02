Leisnig: Nach Tod des Vaters in Helios-Klinik Sohn vor Gericht  

Leisnig

Wie weit darf jemand gehen, welche Äußerung ist noch verzeihlich, wenn ein Angehöriger in einem Krankenhaus verstirbt? Und wenn ein Hinterbliebener das Gefühl hat, das medizinische Personal hätte dies verhindern können?

Nach Tagen in der Klinik verstorben

Nun stand ein 32-jähriger Waldheimer vor Gericht. Er soll gegenüber medizinischem Personal des Leisniger Helios-Krankenhauses Beleidigungen und Drohungen ausgesprochen haben. Dem ging am 27. Juli 2021 der Tod seines Vaters voraus. Dieser verstarb nach mehreren Tagen Klinikaufenthalts in der Leisniger Helios-Klinik.

Mit Infekt in die Klinik, dann Tod mit Infarkt

Eingeliefert mit Verdacht auf Magen-Darm-Infekt, verstarb der Mann sechs Tage später an akutem Herzversagen nach septischem Schock. Eine Ärztin des Krankenhauses stellte eine Mesenterialischämie fest. Das bezeichnet eine Minderdurchblutung des Darmes aufgrund eines Verschlusses oder einer Engstelle der Darmgefäße.

Nichtnatürlichen Tod angezeigt

Der Sohn hat dies als nichtnatürlichen Todesfall beim Polizeirevier Döbeln angezeigt. Dieses Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Jüngst vor Gericht spielten die Begleitumstände keine Rolle, und auch nicht, dass der Sohn an den Tagen vorm Tod seines Vaters in die Klinik telefonierte. Zum einen wollte er seinen Vater auf dessen Handy sprechen. Zum anderen hatte er zu verschiedenem Krankenhauspersonal telefonisch Kontakt.

„Jemand von der Mörderbande“

Einen Tag nach seines Vaters Tod rief er wieder im Krankenhaus an und verlangte am Telefon, „jemanden von der Mörderbande“ zu sprechen, die seinen Vater auf dem Gewissen habe. Ein als Zeuge vor Gericht geladener Arzt, der ihn am Hörer hatte, sagt vor Gericht aus, der Anrufer sei verbal aggressiv gewesen.

„Wir hätten den Vater angeblich mit Schmerzmitteln zugepumpt und keine ordentliche Diagnostik gemacht. Wir hätten die Erkrankung erkennen müssen. Er behauptete, sein Vater sei verstorben, weil wir bestimmte Sachen nicht gemacht hätten. Argumenten gegenüber war er nicht zugänglich.“

Anzeige vom Krankenhaus

Der Zeuge war nach eigenem Bekunden nicht der behandelnde Arzt des später Verstorbenen. Er wusste aber, dass der Waldheimer im Krankenhaus aufgenommen wurde mit dem Verdacht auf eine akute Magen-Darm-Infektion. Zusätzlich, so hätte sich herausgestellt, habe es noch Durchblutungsprobleme gegeben.

Bei der Verhandlung vorm Döbelner Amtsgericht sollten auch die medizinischen Hintergründe aus der Zeugenaussage keine Rolle spielen. Doch dass der Sohn jemanden „von der Mörderbande“ am Telefon zu sprechen verlangte, brachte ihm seitens des Krankenhauses eine Anzeige ein.

„Vier Möglichkeiten, euch zu töten“

Ebenso gab es wenige Tage später eine SMS. Diese wurde als Sprachnachricht mit Automatenstimme aufgezeichnet und vom Krankenhauspersonal dem Angeklagten zugeordnet. Schließlich war seine Telefonnummer dabei. Eine leitende Pflegeschwester rief ihn auf dieser Nummer zurück.

In der SMS-Nachricht hieß es unter anderem: „Ihr Killer.... Es gibt vier Möglichkeiten, euch zu töten.“ Dies ging als Bedrohung in die Anklage und den Strafbefehl ein. Gegen diesen ging der Angeklagte in Widerspruch. Deshalb kam es zur Verhandlung.

Einlassungen per Brief ans Gericht

Vor Gericht hielt es der Angeklagte für besser, zu schweigen. Er hatte sich allerdings schon im Oktober 2021 schriftlich an Richter Simon Hahn gewendet und die Umstände geschildert. Hahn las den Brief in der Verhandlung vor.

Sowohl Richter Simon Hahn als auch die Staatsanwaltschaft plädierten letztlich für die Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage. Zwar habe sich der Angeklagte eingelassen, dass bestimmte Äußerungen gefallen seien. Jedoch habe er weder die Beleidigungen noch die Bedrohung gegenüber einer konkreten Person ausgesprochen. Der Waldheimer muss 250 Euro an den DRK Kreisverband Döbeln- Hainichen zahlen.

Von Steffi Robak