Leisnig: Nächste Corona-Schutzstufe gefährdet Weihnachtsmarkt

Leisnig

In Leisnig haben Mitarbeiter der Stadtverwaltung beraten, wie die Stadt mit der erwarteten aktualisierten Corona-Schutzverordnung des Landkreises Mittelsachen umgeht. „Auch wenn in Leisnig momentan kein Corona-Fall existiert, hat sich die Kommune an den Vorgaben des Landkreises Mittelsachsen zu orientieren,“ sagt Ordnungsamtsleiter Uwe Dietrich.

Nach den Informationen, die der Stadtverwaltung Leisnig bekannt sind, lag die Zahl der innerhalb von sieben Tagen neu positiv auf Corona getesteten Personen pro 100 000 Einwohner im Landkreis zwischendurch bei 42. Erst am Wochenende war der Grenzwert von 35 erreicht worden. „Wir verfolgen die Zahlen aufmerksam. Der kurze Zeitraum, in welchem die neue Stufe angesteuert wird, gab den Anlass, in Leisnig jetzt schon zu beraten, wie reagiert werden kann.“

Ein Entwurf stehe. Zum gegebenen Zeitpunkt kann er bekannt gegeben werden. Generell betreffe der Entwurf die kommunalen Einrichtungen, Schulen, das gesamte öffentliche Leben, wie das bereits im Frühjahr der Fall war. Ein Punkt, der in Leisnig zuletzt heftig diskutiert wurde, ist dabei der Weihnachtsmarkt. Dietrich dazu: „Der fällt definitiv aus, sobald der Landkreis Mittelsachsen die Fallzahl von 50 erreicht.“

Näher liegend sei der nach den Herbstferien wieder beginnende Schulbetrieb. Dass möglicherweise innerhalb der Ferien in eine neue Schutzverordnung gewechselt wird, entspannt die Lage etwas. Doch wie erreichen innerhalb der Ferien die Informationen zu aktualisierten Corona-Verordnungen die Schüler?

Für Informationen, welche die gesamte Schülerschaft der Oberschule betreffen und damit auch an die Eltern gelangen müssen, werde in der Schule schon seit langem das Digital Black Board, das Digitale Schwarze Brett genutzt, informiert Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas.

„Mit dieser ist eine App verknüpft, die die Schüler sich auf ihre Smartphones ziehen können.“ Für den Fall, dass auf neue Regelungen reagiert werden muss, bittet sie darum, sich vorm Schulstart vorzuinformieren. Ferienrückkehrer aus Risikogebieten haben einen negativen Corona-Test vorzulegen.

Von Steffi Robak