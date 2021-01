Leisnig: Netz um Begleitung Sterbender weiter ausgebaut

Leisnig

In Leisnig hat sich jetzt auch ein Team der Spezialisierten Ambulanten Palliativpflege (SAPV) niedergelassen, und zwar an der Chemnitzer Straße, in unmittelbarer Nähe zum Beratungszentrum Lebenszeit.

Darüber informiert Diana Fischer vom Vorstand des Vereins Lebenszeit. „Ich bin darüber sehr glücklich. Es ist das Ergebnis von jahrelanger Aufbauarbeit vor Ort, die zunächst vor allem auf ehrenamtlicher Basis erfolgte“, so Fischer. Susann Thoma, seit dem Jahr 2018 psychosoziale Fachkraft im Leisniger Hospiz Lebenszeit, wirkt seit 2012 gemeinsam mit dem in Leisnig ansässigen Palliativarzt Dietrich Fischer ehrenamtlich in und um Leisnig im Bereich der Spezialisierten Ambulanten Palliativpflege.

Anzeige

Zentraler Punkt dabei ist, dass schwer erkrankten Menschen das Sterben zu Hause ermöglicht werden kann. In dieser Phase ist die Versorgung mit schmerzlindernden Medikamenten eine wichtige Aufgabe von Medizinern und medizinischen Pflegekräften. Diese müssen in der Palliativ-Versorgung speziell geschult sein, um diese Medikamente verabreichen zu dürfen.

„Das ist auch der Grund dafür, dass wir Kontakt aufgenommen haben zu den Dresdner Kollegen von Home Care Sachsen, heute SAPV Plus Team. Diese sind es auch, die sich nun in Leisnig ansiedeln.“

Dabei bauen die Leisniger auf eine stabile personelle Basis dieses Anbieters. „Allein hätten wir das nur schwer bewältigen können“, so Diana Fischer, „zumal wir in den vergangenen Jahren unsere Kraft auf den Aufbau des Hospizes am Hasenberg konzentriert haben.“

Die personelle Verbindung zwischen Leisnig und Dresden besteht schon länger, und zwar in der Person von Patrick Prestin. Beim Verein Lebenszeit ist er Diana Fischers Stellvertreter an der Vereinsspitze. Ehrenamtlich ist er also bereites seit langem mit den Akteuren in Leisnig verbunden.

Patrick Prestin vom SAPV Plus Team Dresden und stellvertretender Vorsitzender des Vereins Lebenszeit. Quelle: Lebenszeit eV

In der Vergangenheit gab der Krankenpfleger auch schon Kurse in letzter Hilfe. Dabei geben Fachkräfte ihr Wissen an Menschen weiter, die ihre sterbenden Angehörigen auf ihren letzten Schritten bis zum Tod begleiten möchten. Patrick Prestin ist beim Dresdener SAPV Plus Team hauptberuflich angestellt.

„Der neue Stützpunkt in Leisnig hilft dabei, das Netz rund um die Palliativversorgung in all ihren Facetten zu stabilisieren“, so Diana Fischer. Neben der stationären Versorgung im Hospiz und den verschiedenen Aktivitäten auch der ehrenamtlichen Begleitung Sterbender sei der Stützpunkt des SAPV Plus Teams Dresden eine wesentliche Säule dafür.

Von Steffi Robak