Leisnig: Neue Einbruch-Serie in Gartenlauben?  

Leisnig

Beginnt jetzt wieder die Laubenknacker-Saison? Unbekannte haben am Wochenende in der Leisniger Gartengruppe am Meinitzer Weg ihr Unwesen getrieben. Sie brachen ein halbes Dutzend Gartenlauben auf.

Eingangstüren aufgebrochen

Nach Angaben der Polizeibeamten der Polizeidirektion Chemnitz ereigneten sich die Einbrüche im Zeitraum zwischen Sonnabend 17 Uhr und Sonntag 10 Uhr. Die Eindringlinge betraten demnach am vergangenen Wochenende das Gelände des Kleingartenvereins. Dort brachen sie in der Folge bei insgesamt sechs Gartenlauben die Eingangstüren auf und durchsuchten die Lauben nach Brauchbarem.

Immer wieder ganze Serien

Gartengruppen nicht nur in Leisnig, sondern in der gesamten Umgebung, waren in den vergangenen Jahren immer wieder Ziele von Einbrechern. Teils konnten diese Einbrüche einzelnen Männern zugeordnet werden. Zuletzt stand im vergangenen Jahr ein ehemaliger Leisniger vor Gericht, der zeitweise seinen Lebensunterhalt beziehungsweise seine Drogensucht mit Einbrüchen unter anderem in Gartenlauben, aber auch in Geschäftsgebäude der gesamten Region, bestritt.

Ab Dezember 2018 bis März 2020 war der von Drogen abhängige Mann mit einem alten DDR-Fahrradanhänger unterwegs, um die Gartensparten zu durchstreifen. Die gestohlenen Gegenstände, von Fahrrädern über elektrische Geräte bis hin zu Schmuck, versuchte er zu verkaufen. Im vergangenen Jahr stand er deswegen vorm Döbelner Gericht. Dieses hielt drei Jahre Freiheitsentzug für tat- und schuldangemessen.

Ob er diese Freiheitstrafe schon angetreten hat, ist unklar, denn schon in der Verhandlung plädierte der Strafverteidiger des Mannes für eine verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten. Er begründete diese mit dessen Drogensucht. Der Mann wollte deshalb auch eine Therapie antreten, bekundete er vor Gericht.

Einbrüche, Sprengstoff, Drogen

Offenbar ist das serienmäßige Einbrechen in Gartenlauben in der Region kein Einzelfall beziehungsweise befassen sich verschiedene Personen mit diesem Metier. So machte zuletzt ein ehemaliger Harthaer beziehungsweise in Döbeln lebender Mann vor Gericht von sich reden. Auch bei ihm wurde neben anderen Dingen wie Sprengstoff und Drogen, in Größenordnungen auch Diebesgut aus Laubeneinbrüchen gefunden. Im November stand er deswegen vor Gericht.

Von Fahrradanhänger bis Fernseher

Das bedeutet nicht, dass die jüngsten Einbrüche auf diese beiden Täter zurück gehen. Auch bei anderen Verurteilungen vorm Döbelner Amtsgericht spielen Laubeneinbrüche immer wieder ein Rolle, beziehungsweise handelt es sich um jemanden, der bisher nicht erwischt wurde.

Am Wochenende verschwanden die Einbrecher jedenfalls aus der Leisniger Gartengruppe mit einem Fahrradanhänger, Werkzeug und einem Fernseher samt Receiver. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand entstand ein Stehlschaden von zirka 3500 Euro. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 1500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Von Steffi Robak