Leisnig: Neuer Aldi-Markt kurz vor der Eröffnung

Leisnig

Noch in diesem Jahr geht es los: Der neu gebaute Aldi in Leisnig öffnet seine Türen, so dass dort noch vor Weihnachten eingekauft werden kann.

Der Innenausbau ist erledigt. Derzeit werden schon die Waren in die Regale geräumt. An einigen Restflächen sowie an den Lagerräumen wird dann noch gearbeitet. In der unmittelbaren Umgebung des neuen Marktes haben die Bauarbeiter auch nach der Eröffnung noch eine Menge zu tun.

Montag ist Eröffnung

„Es wird zunächst eine Teileröffnung sein“, informiert Marko Krahl, Leiter der Abteilung Immobilien und Expansion der Aldi GmbH & Co. Beucha KG. Geplant ist die Eröffnung für den Montag, 20. Dezember. Dann kann auf mehr als 1000 Quadratmetern Fläche an der Umgehungsstraße eingekauft werden. Der bisherige Aldi-Markt an der Colditzer Straße wird in dieser Woche geschlossen.

„Wir wollten ursprünglich schon weiter sein“, so Krahl weiter, „das Bauvorhaben hat sich deutlich verzögert.“ Zum einen sei es ein Kampf mit dem Wetter gewesen. Dazu hätten die Stürme im November gehört. Dazu seien starke Regenfälle gekommen. Und das auch noch gerade zu der Zeit, als das Dach abgedichtet werden sollte. Das habe einiges an Zeit gekostet. Außerdem habe es bei den Baumaterialien vorübergehende Engpässe gegeben.

„Geliefert wurde letztlich alles, manches allerdings mit großen Verspätungen. Das hat den Bau zurück geworfen“, sagt Krahl. Das hat nun zur Folge, dass der unmittelbar angrenzende DM-Markt dieses Jahr nicht mehr geöffnet werden kann.

Krahl schätzt ein, dass dies frühestens im Februar beziehungsweise März geschehen wird. Dann stehen weitere 600 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung. Aber auch das hänge stark vom Wetter ab, ob und wie lange es Schnee oder starken Frost geben wird. Die Vorbereitungen im Verkaufsbereich würden hingegen sehr gut laufen. Die Regale stehen bereits und werden derzeit eingeräumt.

Breiteres Frischeangebot

Filialleiterin Solvig Dietrich ist vor Ort sowie auch Verkäuferin Jessica Lewick, die sich auf ihren neuen Arbeitsplatz sehr freut. Regionalverkaufsleiter

Danila Volenko hat sich für den Frischebereich ein neues Konzept ausgedacht, so dass die Kundschaft im neuen Aldi-Markt ein deutlich breiteres Obst- und Gemüse- Frischeangebot vorfindet.

Während ab dem 20. Dezember dann schon eingekauft werden kann, wird im unmittelbaren Umfeld noch gearbeitet. Restliche Baumaßnahmen werden noch erledigt. Diese betreffen die Kunden allerdings nicht.

Vom Kundenbereich wird es eine Absperrung zu den Freianlagen geben. So müssen noch die Parkplätze fertiggestellt werden. Auch die dortige Beleuchtung sei noch zu installieren. Die Bereiche, wo noch gearbeitet werden muss, sollen so abgetrennt werden, dass die Kunden von den Bauarbeiten möglichst nicht beeinträchtigt werden.

Von Steffi Robak