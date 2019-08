Leisnig

Überraschend zügig absolvierte der neu gewählte Leisniger Stadtratam Donnerstagabend seine konstituierende Sitzung. Das Gremium schaffte es, die 24 Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teilsinnerhalb von rund drei Stunden abzuarbeiten. Das lag auch daran, dass die bei einer solchen ersten Sitzung üblichen Wahlen und Bestellungen ohne Diskussionen über die Bühne gingen. Wichtige Beschlüsse fasste das Gremium unter anderemfür den Baubeginn des neuen Gerätehauses am „Sächsischen Reiter“ in Bockelwitz und für die Sanierung des Lindenplatzes in Leisnig.

Hans-Hermann Schleußner 1. Vize

Hans-Hermann Schleußner (Wählervereinigung Stadt und Land Leisnig), bislang zweiter Stellvertreter des Bürgermeisters Tobias Goth ( CDU), übt ab sofort die Funktion des ersten Vize aus. Den zweiten Vertreter stellt die CDU mit Hansjörg Oehmig. Beide wurden in geheimer Wahl bestimmt und erhielten 17 von 18 abgegebenen Stimmen. Auch die Besetzung der Ausschüsse, Aufsichtsräte und Beiräte verlief reibungslos.

Rohbau, Dach, Fassade

Die ersten beiden Aufträge für das neue Feuerwehrgerätehaus am „Sächsischen Reiter“ in Bockelwitz hat der Stadtrat vergeben. Sie betreffen die Lose Erweiterter Rohbau und Dach/Fassade, für die die Mildensteiner Baugilde aus Leisnig und die Firma Weimert Bedachungen aus Döbeln die Zuschläge erhielten. Der Rohbau-Auftrag umfasst Leistungen in Höhe von rund 603­.000 Euro, der Dach/Fassade-Auftrag in Höhe von rund 155.000 Euro.

Offizieller Baubeginn mit symbolischem Spatenstich könnte laut Bauamtsleiter Thomas Schröder der 16. September sein. Der Termin muss allerdings noch bestätigt werden. Los gehen soll es auf dem Gelände des ehemaligen Gasthofes mit der Baugrundvorbereitung, dann wird die Bodenplatte gegossen und kann der Gebäudeaufbau beginnen. Ziel ist, dass bis zum Winter ein wetterfestes Objekt steht. „Die beteiligten Ortswehren haben sich gut in das Projekt eingebracht und die Vorstellungen wurden bis zu einem gewissen Punkt berücksichtigt. Das hört dann immer dort auf, wo das Geld nicht mehr ausreicht“, sagte Thomas Schröder.

Fehlbetrag

Und das reicht tatsächlich nicht. Laut aktueller Kostenschätzung lägen die Gesamtkosten für das Gerätehaus bei rund 1,335 Millionen Euro. Daraus ergebe sich ein Fehlbetrag von circa 218.000 Euro, der in einem Nachtragshaushalt berücksichtigt werden müsse. Gestiegene Baupreise seien der Grund. „Wir sind bemüht, dass das die Obergrenze ist“, sagte Schröder, der auch auf verschiedene Einsparungen verwies, die unter anderem durch die Verwendung anderer Materialien erzielt werden. Doch für weitere drei Fachlose – Elektro/Meldetechnik; Heizung/Sanitär/Lüftung und Außenanlagen – sollen die Ausschreibungen erst noch im Oktober folgen.

Zisterne für Lindenplatz

Ebenfalls zwei Lose – Bewässerungszisterne (102.863 Euro) und Straßenbau nördlicher Teil (263.448 Euro) – vergab der Stadtrat für die Sanierung und Gestaltung des Lindenplatzes. Zum Zuge kommen die Firma Schneider HTS Geringswalde sowie Andrä Straßen und Wegebau Leisnig. Die Zisterne soll ein Volumen von 100 Kubikmetern haben, das Wasser zur Bewässerung von Grünflächen und Bäumen dienen. Wenn es brennt, kann es auch als Löschwasser genutzt werden. Mit dem Ausheben der Baugrube soll Mitte September begonnen werden.

Von Olaf Büchel