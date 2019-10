Leisnig: Obstland AG lädt zum 15. Apfelfest

Leisnig

Die Geräuschkulisse in der Lagerhalle der Leisniger Obstland AG war am vergangenen Samstag geprägt von Besuchern und dem Knacken von frischen Äpfeln. Zum mittlerweile 15. Mal öffnete die Tochter der Obstland Dürrweitzschen AG in Leisnig ihre Tore, um am offiziellen Apfeltag einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Dem Regen zum Trotz war besonders die Lagerhalle der AG gut gefüllt, aber auch im kleinen Hofladen war der Andrang da.

Ertragreiche Ernte

Was für viele Landwirte problematisch war, gab der Apfelernte in diesem Jahr erst Aufwind. Ein trockenes Frühjahr, ein regenreiches Sommerende und kalte Abende ließen die rund zwanzig verschiedenen angebauten Apfelsorten ordentlich wachsen, erklärt Sebastian Hauscher. Der 21-Jährige ist im dritten Lehrjahr zum Gärtner mit der Fachrichtung Obstanbau. „Die Trockenheit zu Beginn des Jahres schützt unsere Pflanzen vor Pilzbefall und die frischen Abende jetzt machen die Äpfel noch besser.“

Lange Erntezeit

Bis Ende Oktober wird in Leisnig noch geerntet. Mit dabei ist auch die wohl beliebteste Sorte, der Elstar-Apfel. „Gerne gekauft wird aber auch der Pinowa, aber der Elstar ist eben bekannter.“

Um aber das ganze Jahr Äpfel anbieten zu können, wird das Obst besonders gelagert. „Wir lagern die Äpfel kühl und mit niedrigen Sauerstoffgehalt. Das hindert die Äpfel am schrumpeln.“

Dieses Mal ohne Schlendrian

Helga Ulbrich und Renate Fritsche haben derweil in der Lagerhalle schon ordentlich zugegriffen. Die beiden Döbelnerinnen waren auch im vergangenen Jahr dabei, erzählen sie. „Schade, das die kleine Bahn heute nicht durch die Plantagen fährt. Schön ist es trotzdem.“ Gemeint ist der Schlendrian, eine Miniaturbahn, die sonst einen Einblick über das Gelände gibt. Aber auch so wird dem Apfelinteressenten viel geboten. Ein Pomologe, ein Apfelexperte, kann zum Beispiel helfen, die eigene Sorte aus dem Garten zu bestimmen. Für die Kleinsten gibt es Kinderschminken. Vor der Halle sorgen die verschiedensten Essensstände für das leibliche Wohl.

Joachim Gauck ist auch dabei

Der Pomologe, Roland Lebe, zeigt derweil sein Können. Rund 60 Arten hat er zur Ausstellung mitgebracht. „Einige Sorten hier sind schon fast 500 Jahre alt,“ beschreibt er. „Und der hier,“ er zeigt auf einen kleinen, rötlichen Apfel. „Der ist noch fast neu, das ist der Joachim Gauck.“ Apfelbauern benannten die Sorte dem ehemaligen Bundespräsidenten zu Ehren.

Von Vanessa Gregor