Leisnig: Obstland sagt Apfeltag ab

Leisnig

Eigentlich sollte der 16. Apfeltag in Leisnig am 3. Oktober über die Bühne gehen. Nun stellt der Vorstand der Obstland Dürrweitzschen AG allerdings die Ampel auf Rot. „Mit großem Bedauern“ habe dieser entschieden, den beliebten Einkaufs- und Schautag mit Festcharakter für dieses Jahr abzusagen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Schließlich handele es sich bei dem Apfeltag um eine Großveranstaltung, die über viele Monate hinweg von zahlreichen engagierten Personen geplant und vorbereitet werde.

Wegen Corona alternativlos

Die Veranstaltung wäre aber nur mit sehr großen Einschränkungen für eine kleine Anzahl von Besuchern und das ohne Markttreiben und ohne die Möglichkeit von kulturellen Beiträgen, möglich gewesen, heißt es als Begründung. „Natürlich ist uns die Entscheidung zur Absage sehr schwergefallen und wir haben bis zuletzt nach alternativen Möglichkeiten gesucht. Aber der Charakter des Apfeltages lässt sich nach unserer Überzeugung nur in der bewährten Umgebung sicherstellen. Dieses Umfeld können wir unter Einhaltung der Corona-Bedingungen nicht ermöglichen. Daher war die Absage die zwingende Konsequenz“, erklärt Mathias Möbius, Vorstandsvorsitzender der Obstland Dürrweitzschen AG.

Auf Äpfel aus dem Obstland soll trotzdem niemand verzichten müssen. Quelle: Gerhard Schlechte

Aktionswoche geplant

Was es auf jeden Fall trotzdem gibt: Schmackhafte und vitaminreiche Äpfel von Sachsenobst in den vier Hofläden des Unternehmens. Diese befinden sich in Leisnig, Dürrweitzschen, Ablaß und Sornzig. Vom 5. bis zum 10. Oktober gibt es dort eine Apfel-Aktionswoche, in der die Früchte zu günstigen Preisen erstanden werden können.

Von DAZ