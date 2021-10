Leisnig: Offene Bühne für Kinder, Musik für alle

Leisnig

Dienstagnachmittag gibt es in Leisnig Musik für alle. Der Singbus der Deutschen Chorjugend macht am Kulturbahnhhof Station. Das Projekt bietet eine offene Bühne für alle, die gern unter Anleitung Musik machen, vor allem für Kinder. Eltern sind nicht nur willkommen, sondern zum Mitmusizieren eingeladen.

Jacinta Pereira macht mit

Damit das vor allem bei den Kinder gut klappt, war die Musikpädagogin und Chorleiterin Jacinta Pereira in den vergangenen Wochen bei einigen Grundschülern schon zu Gast.

Jetzt freut sie sich darauf, dass die Kinder am Dienstag, 5. Oktober, ab 14.30 Uhr, mit ihr zusammen und am besten mit ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freuden zusammen musizieren. Bis 18 Uhr ist am Bahnhof etwas los.

Am Kulturbahnhof dabei

Jacinta Pereira haben einige Leisniger übrigens schon erlebt, und zwar beim jüngsten Mitmachkonzert vom Leisniger Kulturbahnhof im September. Die studierte Kirchenmusikerin gehört zu jenen internationalen Mitwirkenden, welche mit dem Orchester - unter anderem aus Leisniger Laienmusikern bestehend – das Programm einübten.

Die gebürtige Portugiesin arbeitet hauptamtlich als katholische Kirchenmusikerin in Crailsheim. Durch die internationale Folk-Connection, zu welcher auch die Eigentümer vom Leisniger Kulturbahnhof gehören, entstand ihr Kontakt nach Leisnig.

Von Steffi Robak