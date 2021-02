Leisnig: Offene Fragen zu offenen Wunden

Leisnig

Die öffentlichen Ärzte-Vorlesungen an der Helios-Klinik sind derzeit gemäß der Corona-Verordnung taub. Damit Interessierte trotzdem mit den Medizinern in Austausch treten können, wird das Expertentelefon geschaltet. Am 17. und 18. Februar ist Dr. Peter Lübke am Apparat, Leiter des Departments für Gefäßmedizin und Wundversorgung der Helios Klinik Leisnig. Es geht um chronische Wunden.

Thema „Gesunde Gefäße – gesunde Füße“

Dr. Peter Lübke steht am Telefon zu Fragen rund um die Gefäßgesundheit zur Verfügung. Aufgrund der Corona-Pandemie können in der Helios Klinik Leisnig nach wie vor keine Informationsveranstaltungen für Patienten und Interessierte stattfinden. „Aber gerade zu einem wahren Volksleiden – chronischen Wunden – besteht oft ein großer Informationsbedarf, wie wir das sonst in unseren regulären Patientenvorlesungen immer wieder feststellen konnten“, weiß Dr. Peter Lübke.

Dr. Peter Lübke. Quelle: Helios Leisnig

Daher bietet der Mediziner außerhalb der regulären Sprechzeiten ein besonderes Service-Format an: An diesen beiden Tagen wird der Gefäßexperte jeweils von 16 bis 18 Uhr in der Helios Klinik Leisnig am Telefon zum Thema „Gesunde Gefäße – gesunde Füße“ zur Verfügung stehen.

Chronisch offene Wunden

„Was viele nicht wissen: Unsere Gefäßgesundheit hat sehr viel damit zu tun, ob wir an einer chronischen Wunde, also an einer lange offenen Wunde, leiden. Für die Betroffenen ist das sehr belastend, da oft die Beine von chronischen Wunden betroffen sind. All jene, die vielleicht auch schon eine Diagnose haben, aber unsicher sind, wie es weitergehen soll; oder auch wer aufgrund der Corona-Situation verunsichert ist, und sich nicht in eine Praxis traut… Alle sind eingeladen, in der angegebenen Zeit zum Hörer zu greifen und mit mir ins Gespräch zu kommen“, so der Facharzt.

Wie dringend ist der Arzttermin?

Natürlich könne man per Telefon keine Diagnose stellen, nicht alle offenen Fragen klären und auch keine Therapien beginnen. „Aber ich kann mir das Beschwerdebild anhören und auch im Gespräch Tendenzen erkennen und Empfehlungen aussprechen, wie dringend zum Beispiel auch ein Vor-Ort-Termin bei einem Arzt notwendig ist und welche Maßnahmen der Betroffene einleiten sollte“, so Dr. Lübke; Expertentelefon „Gesunde Gefäße – gesunde Füße“ Mittwoch, 17. Februar und Donnerstag, 18. Februar 2021, jeweils 16 bis 18 Uhr

Von daz/sro