Leisnig: Option Eigenheimbau auf früherem Gut in der Dorfmitte

Leisnig

Mit dem Kauf eines Grundstücks mitten im Ortsteil Meinitz will die Stadt Leisnig nun endlich Ordnung in eine Angelegenheit bringen, welche die kommunalen Behörden schon seit etwa zehn Jahren beschäftigt: Das alte und immer mehr verfallende Gut mitten im Dorf soll in den Besitz der Stadt übergehen.

Den Beschluss dazu hat der Stadtrat in seiner Zusammenkunft im März gefasst. Doch dem ging ein jahrelanges Ringen voraus, bei dem sich lange kein Ende abzeichnen wollte. Zudem hatte es dort gebrannt, der Brandschutt ist noch heute zu sehen.

Potenzieller Platz für Eigenheime

Und das soll aus dem Grundstück werden: Die Stadt will die Ruinen abreißen lassen und den Platz bereinigen. Es gebe die Option, das Gelände zu verkaufen, so Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Auf den 2679 Quadratmetern könnten Einfamilienhäuser entstehen. Baurecht sei leicht herzustellen, da das Gelände mitten im Ort liegt.

Im Laufe der Jahre hatten sich die Lasten auf dem Grundstück angehäuft. Eine Grundschuld war darauf eingetragen. Der Wasserverband hatte eine Forderung von 1800 Euro. Alles zusammen führte dazu, dass die finanzielle Last wuchs. Trotzdem wollte die Stadt den Schandfleck neben dem Dorfplatz endlich bereinigen. Bei einem Grundstückspreis von rund 30 000 Euro kommt ein Quadratmeterpreis von etwas mehr als 11 Euro zustande.

Schulden in fünfstelliger Höhe

Doch letztlich beziffern sich die Kosten auf einen symbolischen Euro: Die Eigentümer hatten Grundsteuerschulden bei der Stadt in fünfstelliger Höhe. Es hätten noch andere Leute Forderungen offen in Bezug auf das Grundstück. Manche würden davon ablassen. Doch bis derartige Entscheidungen getroffen seien, vergehe viel Zeit. „Schon allein grundbuchrechtlich sind derartige Fälle problematisch“, sagt Bürgermeister Tobias Goth (CDU).

Verfallende Gebäude ein Problem

Das Thema verfallender Gebäude auf nicht mehr gepflegten Grundstücken hatte davor schon die Ratsmitglieder beschäftigt. Eine Interessengemeinschaft zum Erhalt historischer Bausubstanz setzt sich dafür ein, dass die Kommune sich für die Rettung alter Gebäude zumindest in der Stadt mit engagiert, sofern es um das Einhängen eines fehlenden Dachziegels oder andere kleinere Eingriffe geht.

Diese könnten durchaus verhindern, dass große Schäden an Dächern oder Mauerwerk entstehen, die im Laufe der Jahre das Haus zugrunde richten. Fälle wie bei dem Gut in Meinitz zeigen, in welchen katastrophalen Zustand Gebäudesubstanz geraten kann, wenn diese Mühen unterbleiben. Dennoch zeigt das Gut in Meinitz auch: Die Eigentumsverhältnisse stehen dem entgegen, dass die Kommune aktiv wird.

Es geht die Kommune nichts an

Der Bürgermeister erzählt zu diesem Grundstück: „Da es sich im Besitz einer privaten Erbengemeinschaft befand, in den ersten Jahren des Leerstandes manche davon noch Kinder waren, hatte es die Stadt schwer, eine gangbare Lösung zu finden. Es geht die Kommune schlichtweg nichts an, sofern keine Gefahr für die Öffentlichkeit davon ausgeht.“

Von Steffi Robak