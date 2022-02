Leisnig: Parteien nominieren Bewerber für Bürgermeisteramt 

Leisnig

An ein und demselben Tag sollen beide bisher bekannten Kandidaten für die bevorstehende Bürgermeisterwahl in Leisnig offiziell nominiert werden. SPD, Grüne, die Linke und die Wählervereinigung, die im Stadtrat von Leisnig vertreten sind, schicken Carsten Graf (parteilos) aus Mutzschen als gemeinsamen Kandidaten ins Rennen. Vorgestellt wird er am Freitag, ab 18 Uhr, im Café Gitt in Leisnig.

Beide Veranstaltungen am Freitag

Zur gleichen Zeit geht auch der Leisniger Stadtverband der CDU mit seinem Kandidaten an die Öffentlichkeit. Es wird Rüdiger Schulze sein. Der Leisniger bestimmt im Stadtrat für die CDU-Fraktion bereits die Geschicke der Stadt mit. Am Freitag will ihn der CDU-Ortsverband ab 18 Uhr in den Räumen vom VfB-Vereinsheim öffentlich vorstellen. Bürgermeisterwahl ist am 12. Juni.

Von Steffi Robak