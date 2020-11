Leisnig: Party für neues Feuerwehr-Depot fällt aus

Leisnig

Für kommenden Sonnabend war die feierliche Übergabe des neuen Feuerwehrgerätehauses in Bockelwitz geplant – diese findet so nicht statt, zumindest nicht in dem feierlichen öffentlichen Rahmen, wie ursprünglich geplant.

Leisnigs Bauamtsleiter Thomas Schröder denkt darüber nach, diese offizielle feierliche Übergabe auf einen geeigneten Zeitpunkt im Frühjahr zu verlegen – dann, wenn keine Corona-Einschränkungen gegen eine große Feier-Runde sprechen.

Neue Ausrücke-Ordnung

Viel wesentlicher ist jetzt: Wann wird der neue Feuerwehr-Standort in das bestehende Netz der Ortsfeuerwehren eingebunden?

Dazu informiert Leisnigs Stadtwehrleiter Bernd Starke auf Anfrage: „Die Alarm- und Ausrücke-Ordnung muss auf die neue Situation angepasst werden. Die Vorbereitungsphase dafür läuft derzeit.“ In die Ausrücke-Ordnung, welche bei der Rettungsleitstelle in Chemnitz vorliegt, wird der neue Standort Bockelwitz eingepflegt. Ein konkreter Zeitpunkt dafür ist nach den Worten von Bernd Starke auch dafür noch nicht festgelegt.

„Es soll alles so vorbereitet sein, dass die neue Ortswehrstruktur eines Tages per Knopfdruck aktiviert werden kann.“ In die Standortstruktur der Einsatzfahrzeuge wird das neue Depot ebenfalls eine Veränderung bringen: Ein Tanklöschfahrzeug aus Leisnig wird nach Bockelwitz umgesetzt. Die Kameraden, die bisher in den Ortswehren Clennen, Beiersdorf und Naundorf ihren ehrenamtlichen Dienst für die Freiwillige Feuerwehr versehen, wechseln an den neuen Standort.

Vereine können Depots nutzen

Bis dahin sind sie noch in ihren bisherigen Depots stationiert. Diese Häuser genügen oft nicht mehr den aktuellen Standards des Feuerwehrwesens.

In den Ortsteilen Clennen sowie Naundorf existieren Feuerwehrvereine, mit denen über eine perspektivische Nutzung der ehemaligen Gerätehäuser zu Vereinszwecken bereits gesprochen wurde. Wo dies nicht in Aussicht steht, kommt auch ein Verkauf eines Gerätehauses in Frage.

Vereinigungsgedanke zog

Der Vereinigungsgedanke der drei Ortswehren Clennen, Beiersdorf und Naundorf war ein entscheidendes Initial dafür gewesen, dass sich der Stadtrat zusammen mit der Stadtverwaltung Leisnig dazu entschlossen hat, das neue Depot zu bauen. Sie bauten sozusagen von unten gemeinsam sanften Druck auf.

Unter anderem wurde dabei als Argument ins Feld geführt: Wenn die Feuerwehrkameraden aus Altersgründen aus dem aktiven Dienst ausgeschieden sind, wird auch niemand mehr aus den Dörfern in das neue Depot nachrücken können.

Näher an der Autobahn A14

Die nördlichen Ortsteile von Leisnig, früher zur eigenständigen Gemeinde Bockelwitz gehörend, liegen der Autobahn am nächsten. Die Leisniger Wehr wiederum ist auch auf einem Teil der Autobahn A14 dafür zuständig, bei Bränden beziehungsweise für technische Hilfeleistungen zur Verfügung zu stehen. Die Ausrückezeit bis dort hin, von Leisnig aus, ist äußert knapp bemessen. Dies gilt erst recht für jene zur Kommune Leisnig gehörenden Dörfer jenseits der Autobahn.

