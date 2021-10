Leisnig: Patenschaft für eine Bahnhofstür

Leisnig

Die Eingangstür von den Gleisen aus ist schon vergeben. Doch es gibt im Rahmen des Sanierungsprojektes vom Leisniger Kulturbahnhof noch zahlreiche weitere einzelne Objekte, die ihre Unterstützer suchen. Auch einige der Fenster haben bereits ihre „persönlichen Paten“.

Im Netz kann unterstützt werden

„Das hat sich wirklich sehr gut entwickelt“, sagt Kathryn Döhner vom Kulturbahnhof. Anfang September hatte sie zusammen mit ihren Mitstreitern eine Crowd Funding Aktion im Internet ins Leben gerufen. Bei der Plattform Startnext können sich Unterstützer des Sanierungsprojektes für den Bahnhof stark machen.

Ziel: 50 000 Euro Euro

Die Aktion läuft noch bis zum 11. November, und bis dahin sollen – so der Plan – 50 000 Euro an Sponsorenmitteln zusammenkommen. Momentan haben Geldgeber schon eine Gesamtsumme von rund 28 000 Euro avisiert. Kathryn Döhner ist zuversichtlich, dass bis zum Ende der Aktion die nötigen 50 000 Euro zusammenkommen. Wird die Gesamtsumme auf dieser Crowd-Funding-Plattform nicht erreicht, geht auch das bisher zugesagte Geld an die Unterstützer zurück.

Patenschaften sehr beliebt

Was sie bewegt hat in den vergangenen Wochen: Sie und ihre drei männlichen Mitstreiter seien mehrfach angesprochen worden von Menschen, die die Sanierung eines bestimmten baulichen Details in finanzielle Verantwortung, sozusagen eine Patenschaft dafür übernehmen wollen.

Familien legen zusammen

„Da hieß es auch schon, wir legen in der Familie zusammen, damit ein bestimmtes Fenster wieder hergerichtet werden kann“, so die Musikerin und Musiklehrerin. „Das berührt mich sehr, weil damit die Menschen zeigen, dass sie nach ihren Möglichkeiten ein Stückchen vom Bahnhof zu erneuern helfen möchten.“

Baugerüst steht am Bahnhofsportal

Dieser Tage geht es sichtbar vorwärts am Bahnhof von Leisnig. Seit Wochenbeginn ist das Portal der großen Durchgangshalle eingerüstet. Dort sollen die Sanierungsarbeiten beginnen und anschließend Schritt für Schritt fortgesetzt werden. An der Mittelhalle soll es zu erst das Dach sein, wo Handwerker Hand anlegen. Die darauffolgend nötigen Arbeiten können dann nach und nach folgen. Das Quartett um Kathryn Döhner hat zudem Fördermittel beantragt, damit die Arbeiten an den einzelnen Bauabschnitten finanziert werden können.

Kristallisationspunkt der internationalen Folk-Music-Connection

Wofür sie den Kulturbahnhof nutzen möchten, wurde in diesem Sommer bereits deutlich. Konzerte sowie Mitmach-Aktionen ließen den Leisniger Bahnhof bereits zu einem Kristallisationspunkt werden, wo die internationale Folk-Music-Connection zusammenkommt. Erneut wurde das Mitmachkonzert vom großen Bahnhofsorchester ein Erfolg.

Professionelle Musiker und Laien auf der Bühne

Dazu holen Kathryn Döhner, Christoph Schönbeck, Ofer Löwinger und Alireza Rismanchian neben professionellen Musikschaffenden auch Laienmusiker aus der Umgebung auf die Bühne. Das Bahnhofsgebäude möchten sie unter anderem mit Seminar- und Gemeinschaftsräumen ausstatten, damit dort weiterhin Musikschaffende ihren Menschen verbindenden Aktivitäten nachgehen können.

Von Steffi Robak